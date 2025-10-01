Χάος στις σχολικές μετακινήσεις της Αττικής: Πάνω από 3.600 παιδιά χωρίς δωρεάν μεταφορά

Στην Αττική, χιλιάδες μαθητές συνεχίζουν να μένουν χωρίς δωρεάν μεταφορά προς τα σχολεία τους, παρά το γεγονός ότι πληρούν τα κριτήρια. Περίπου 3.600 παιδιά επηρεάζονται από την αδυναμία ενεργοποίησης 252 δρομολογίων, αναγκάζοντας τις οικογένειες να καλύπτουν το κενό με δικά τους μέσα, συχνά θυσιάζοντας εργασία και καθημερινές δραστηριότητες.

Η δυσκολία είναι εντονότερη για μαθητές ειδικών σχολείων και καλλιτεχνικών προγραμμάτων, πολλοί από τους οποίους καταφεύγουν σε πολύωρα ταξίδια για να φτάσουν στο σχολείο τους. Κάποια παιδιά ξυπνούν πριν τις 5 το πρωί και χρησιμοποιούν έως και τέσσερα διαφορετικά μέσα μεταφοράς, προκειμένου να παρακολουθήσουν τα μαθήματα τους.

Ο Φίλιππος Φλουσκούνης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ενώσεων Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Αττικής, επισημαίνει ότι το πρόβλημα επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο. Οι ιδιωτικές εταιρείες που αναλαμβάνουν τις μετακινήσεις προτεραιοποιούν συχνά τον τουρισμό, αφήνοντας πίσω τα σχολικά δρομολόγια και εγκαταλείποντας ακόμη και ενεργές συμβάσεις. «Μάλλον δεν τους συμφέρει να αφήσουν τον τουρισμό, γι’ αυτό τα δρομολόγια δεν έχουν ξεκινήσει», δήλωσε, υπογραμμίζοντας την ανάγκη δημιουργίας δημόσιων σχολικών λεωφορείων.

Η αβεβαιότητα επηρεάζει καθημερινά γονείς και μαθητές, που παραμένουν χωρίς σαφή ενημέρωση για την έναρξη των δρομολογίων. Η Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας Αττικής, Έρρικα Μπερζεράκου, παραδέχεται τις καθυστερήσεις, αναφέροντας ότι έχουν πραγματοποιηθεί τρεις διαγωνισμοί και διαπραγματεύσεις, χωρίς όμως να καλυφθούν πλήρως οι ανάγκες. Η Περιφέρεια εφαρμόζει τον νόμο και διαχειρίζεται τα κονδύλια του Υπουργείου, αλλά δεν μπορεί να ορίσει ακριβή ημερομηνία επίλυσης του ζητήματος.

Η κατάσταση καταδεικνύει την επείγουσα ανάγκη για δημόσιο φορέα μεταφοράς μαθητών και αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου. Χωρίς κεντρικό σχεδιασμό και κρατική ευθύνη, οι μεταφορές των παιδιών θα συνεχίσουν να εξαρτώνται από τα συμφέροντα των ιδιωτών, αφήνοντας τα σχολεία μισοάδεια και τους μαθητές να παλεύουν με τη μετακίνησή τους καθημερινά.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ