Καιρός: Ξεκινά από απόψε η αλλαγή σκηνικού – Πώς θα εξελιχθεί ως την Παρασκευή η κακοκαιρία – Ξαφνικός «χειμώνας» στα βόρεια

Νέο επεισόδιο κακοκαιρίας που σύμφωνα με όλες τις εκτιμήσεις των μετεωρολόγων θα είναι πολύ πιο σοβαρό από το προηγούμενο ασθενές, τελικά, του Σαββατοκύριακου βρίσκεται προ των πυλών.

Σύμφωνα με την μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Νικολέτα Ζιακοπούλου, το κύριο χαρακτηριστικό της κακοκαιρίας θα είναι «το πολύ νερό που θα πέσει» με υπαρκτό τον «κίνδυνο αιφνίδιων πλημμυρών», γεγονός που καθιστά αναγκαίο ουσιαστικά όλη η χώρα να βρίσκεται σε επιφυλακή.

Όσον αφορά στη χρονική εξέλιξη των φαινομένων:

Από απόψε θα ξεκινήσουν οι έντονες βροχοπτώσεις από τα δυτικά

Την Πέμπτη τα φαινόμενα θα εισχωρήσουν σχεδόν σε όλες τις περιοχές της χώρας και θα είναι τοπικά ισχυρά κυρίως στις περιοχές του Ιονίου καθώς και στην Πελοπόννησο όπου τα φαινόμενα θα είναι αρκετά έντονα.

Από το μεσημέρι της Πέμπτης και μετά θα αρχίσει να επηρεάζεται η Στερεά Ελλάδα και η Αττική. Είναι πολύ πιθανό δε από το μεσημέρι της ίδιας ημέρας και μετά να έχουμε έντονο πέρασμα της κακοκαιρίας και από την Αττική. «Ενώ δεν φαίνεται κάτι το ακραίο, χρειάζεται προσοχή από τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Είναι πολύ πιθανό δε από το μεσημέρι της ίδιας ημέρας και μετά να έχουμε έντονο πέρασμα της κακοκαιρίας και από την Αττική. «Ενώ δεν φαίνεται κάτι το ακραίο, χρειάζεται προσοχή από τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Ισχυρές θα είναι τα φαινόμενα επίσης στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα με συνεχείς βροχοπτώσεις σε πιθανώς κορεσμένα εδάφη σε Θεσσαλία και Μακεδονία.

Θα υπάρχει επίσης έντονο χειμερινό σκηνικό στα βόρεια της χώρας με πιθανότητα για λίγα χιόνια στα βορειοδυτικά ορεινά και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.

Ενδεικτικό είναι ότι το μεσημέρι της Πέμπτης στη Φλώρινα, η θερμοκρασία δεν θα ξεπερνά τους 10 βαθμούς ενώ στη Ρόδο θα κυμαίνεται περί τους 28.

Στο μεταξύ συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου λόγω της κακοκαιρίας που θα συνοδεύεται από ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις το διήμερο Πέμπτης 02/10/25 και Παρασκευής 03/10/2025.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής, την οποία συγκάλεσε ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου, τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα είναι έντονα, αλλά ιδιαιτέρως έντονα και με μεγαλύτερη επικινδυνότητα, θα είναι την Πέμπτη σε Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία, Λακωνία και Κεντρική Μακεδονία και την Παρασκευή σε Αν. Μακεδονία, Θράκη, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Η Επιτροπή θα συνεδριάσει εκ νέου αύριο για να αξιολογήσει με βάση τα νεότερα στοιχεία και τις υπόλοιπες περιοχές της ανατολικής χώρας.

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) έχει επικοινωνήσει με τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, τα σώματα ασφαλείας κλπ, προκειμένου όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς να έχουν πλήρη ενημέρωση για τα επικείμενα καιρικά φαινόμενα και να βρίσκονται σε επιχειρησιακή ετοιμότητα.