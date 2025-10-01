«Ελ. Βενιζέλος»: Οι βαλίτσες είχαν 36 κιλά ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας

Ένας 25χρονος Έλληνας, μέλος διεθνικής εγκληματικής ομάδας, συνελήφθη στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος», ενώ ταυτοποιήθηκε και 23χρονος αλλοδαπός.

Οι δύο άνδρες επιχείρησαν να εισάγουν στην Ελλάδα αεροπορικώς μεγάλη ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (skunk), σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις.

Ωστόσο, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, για την αποτροπή εισαγωγής ναρκωτικών ουσιών στη χώρα μας, ταυτοποιήθηκαν και διαπιστώθηκε η εγκληματική τους δράση.

Ειδικότερα, στην πρώτη περίπτωση, ο 25χρονος, προερχόμενος από χώρα του εξωτερικού, κατελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Αερολιμένα Αθηνών, στον χώρο αφίξεων του αεροδρομίου, να έχει αποκρύψει εντός της αποσκευής του και να κατέχει με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση 3 συσκευασίες, οι οποίες περιείχαν 18.200 γραμμάρια skunk.

Επίσης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα κινητό τηλέφωνο καθώς και 100 ευρώ.

Στη δεύτερη περίπτωση, σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε σε αποσκευή του 23χρονου, η οποία αφίχθη στο αεροδρόμιο ως ασυνόδευτη από χώρα του εξωτερικού, διαπιστώθηκε να περιέχει δύο νάιλον συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας, συνολικού μικτού βάρους 18 κιλών και 100 γραμμαρίων.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του δεύτερου δράστη θα υποβληθεί αρμοδίως.