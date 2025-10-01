Τραγωδία σε Νοσοκομείο της Άρτας: Νεκρή 28χρονη έγκυος μετά από αλλεργικό σοκ σε αντιβίωση

Μια 28χρονη έγκυος κατέληξε μετά από σοβαρή αλλεργική αντίδραση σε αντιβίωση που της χορηγήθηκε στη μαιευτική κλινική.

Η γυναίκα, μητέρα ήδη ενός παιδιού, είχε εισαχθεί στο νοσοκομείο εξαιτίας έντονων κοιλιακών πόνων. Οι γιατροί, κρίνοντας απαραίτητη τη νοσηλεία, της χορήγησαν φαρμακευτική αγωγή. Ωστόσο, παρουσίασε αναφυλακτικό σοκ και μεταφέρθηκε επειγόντως στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, η 28χρονη δεν τα κατάφερε και άφησε πίσω της θλίψη για την οικογένεια και τους φίλους της.

Η διοίκηση του νοσοκομείου κινητοποιήθηκε άμεσα και διέταξε ένορκη διοικητική εξέταση, με σκοπό να αναλυθούν διεξοδικά οι συνθήκες και τα αίτια που οδήγησαν στον θάνατο της εγκύου από την αλλεργική αντίδραση.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ