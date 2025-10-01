Τροχαία Αττικής: Οι παραβάσεις και τα ατυχήματα τον Σεπτέμβριο

Συνολικά 34.316 παραβάσεις, από τις οποίες 471 σε βαθμό πλημμελήματος, βεβαιώθηκαν τον περασμένο Σεπτέμβριο στην Αττική, στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων που εφαρμόζει η Διεύθυνση Τροχαίας για την τροχονομική αστυνόμευση και την αναβάθμιση του επιπέδου οδικής ασφάλειας.

Ενδεικτικά βεβαιώθηκαν:

814 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος, από τις οποίες οι 29 ήταν σε βαθμό πλημμελήματος

2.918 παραβάσεις ορίου ταχύτητας

356 παραβάσεις για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη

520 παραβάσεις για χρήση κινητού τηλεφώνου

1.380 παραβάσεις για μη χρήση ζώνης ασφαλείας

2.952 παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους και

77 παραβάσεις για επικίνδυνους ελιγμούς.

Το ίδιο χρονικό διάστημα, στην περιοχή της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής σημειώθηκαν 559 τροχαία με 669 παθόντες και ειδικότερα:

6 θανατηφόρα με 6 νεκρούς

6 σοβαρά με 8 σοβαρά τραυματίες

547 ελαφρά με 655 ελαφρά τραυματίες.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., τα κυριότερα αίτια των ατυχημάτων αυτών ήταν η οδήγηση χωρίς σύνεση και προσοχή, η παραβίαση ρυθμιστικών πινακίδων και η παραβίαση των κανόνων κυκλοφορίας από πεζούς, ενώ η μη χρήση προστατευτικού κράνους από τους οδηγούς και επιβάτες των δικύκλων επέτεινε, σε πολλές περιπτώσεις, τη σοβαρότητα του τραυματισμού τους.

«Η σωστή οδική συμπεριφορά των οδηγών και η τήρηση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας είναι βασικές προϋποθέσεις, τόσο για την ασφαλή μετακίνηση, όσο και για την αποφυγή των τροχαίων ατυχημάτων», τονίζει η ΓΑΔΑ.