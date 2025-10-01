Τροχαία Αττικής: Οι παραβάσεις και τα ατυχήματα τον Σεπτέμβριο

Συνολικά 34.316 παραβάσεις, από τις οποίες 471 σε βαθμό πλημμελήματος, βεβαιώθηκαν τον περασμένο Σεπτέμβριο στην Αττική, στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων που εφαρμόζει η Διεύθυνση Τροχαίας για την τροχονομική αστυνόμευση και την αναβάθμιση του επιπέδου οδικής ασφάλειας.
Ενδεικτικά βεβαιώθηκαν:
- 814 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος, από τις οποίες οι 29 ήταν σε βαθμό πλημμελήματος
- 2.918 παραβάσεις ορίου ταχύτητας
- 356 παραβάσεις για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη
- 520 παραβάσεις για χρήση κινητού τηλεφώνου
- 1.380 παραβάσεις για μη χρήση ζώνης ασφαλείας
- 2.952 παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους και
- 77 παραβάσεις για επικίνδυνους ελιγμούς.
Το ίδιο χρονικό διάστημα, στην περιοχή της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής σημειώθηκαν 559 τροχαία με 669 παθόντες και ειδικότερα:
- 6 θανατηφόρα με 6 νεκρούς
- 6 σοβαρά με 8 σοβαρά τραυματίες
- 547 ελαφρά με 655 ελαφρά τραυματίες.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., τα κυριότερα αίτια των ατυχημάτων αυτών ήταν η οδήγηση χωρίς σύνεση και προσοχή, η παραβίαση ρυθμιστικών πινακίδων και η παραβίαση των κανόνων κυκλοφορίας από πεζούς, ενώ η μη χρήση προστατευτικού κράνους από τους οδηγούς και επιβάτες των δικύκλων επέτεινε, σε πολλές περιπτώσεις, τη σοβαρότητα του τραυματισμού τους.
«Η σωστή οδική συμπεριφορά των οδηγών και η τήρηση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας είναι βασικές προϋποθέσεις, τόσο για την ασφαλή μετακίνηση, όσο και για την αποφυγή των τροχαίων ατυχημάτων», τονίζει η ΓΑΔΑ.