Τέμπη: Αναβάλλεται η εκταφή του υιού του Πάνου Ρούτσι για να οριστεί τεχνικός σύμβουλος

Την αναβολή της εκταφής του υιού του Πάνου Ρούτσι ζήτησε η συνήγορός του, Ζωή Κωνσταντοπούλου, προκειμένου να οριστεί τεχνικός σύμβουλος, σύμφωνα με το Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη εβδομάδα, η εισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας έδωσε εντολή για διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας για την εκταφή του γιου του Πάνου Ρούτσι, Ντένις, ο οποίος έχασε τη ζωή του στη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών. Η προκαταρκτική έρευνα αφορά την ταυτοποίηση της σορού του υιού του Πάνου Ρούτσι, ο οποίος συνεχίζει την απεργία πείνας στο Σύνταγμα, καθώς ζητεί και τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων.

Η ιατροδικαστής όρισε να γίνει η εκταφή του την ερχόμενη Παρασκευή, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ωστόσο υποβλήθηκε αίτημα της συνηγόρου του Ζωής Κωνσταντοπούλου να δοθεί αναβολή στην εκταφή, προκειμένου να οριστεί τεχνικός σύμβουλος.

Το αίτημα έγινε δεκτό από τις εισαγγελικές αρχές και η εκταφή ορίστηκε να γίνει την ερχόμενη εβδομάδα.

Εισαγγελία Λάρισας: Δεκτό το αίτημα Ασλανίδη για εκταφή του υιού του, αλλά για ταυτοποίηση DNA

Νωρίτερα, έγινε δεκτό από την Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λάρισας το αίτημα του Παύλου Ασλανίδη για την εκταφή του υιού του, Δημήτρη, ο οποίος συγκαταλέγεται στα 57 θύματα της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών.

Η εισαγγελική παραγγελία αφορά αποκλειστικά στην ταυτοποίηση της σορού μέσω DNA, χωρίς να επεκτείνεται σε άλλες εξετάσεις για τα αίτια θανάτου, όπως ο πατέρας είχε ζητήσει.

Μαρία Καρυστιανού στη Ναυτεμπορική TV: Η δικαιολογία ότι όλα έχουν απαντηθεί είναι μεγάλο ψέμα

Νωρίτερα, μιλώντας στην τηλεόραση της Ναυτεμπορικής, η Μαρία Καρυστιανού επεσήμανε ότι «η δικαιολογία ότι όλα έχουν απαντηθεί είναι μεγάλο ψέμα». Σημείωσε ότι δεν έχει δοθεί καν άδεια για εκταφή με σκοπό την ταυτοποίηση DNA. «Ξεκινά προκαταρκτική έρευνα που είναι μια πολύμηνη διαδικασία» τόνισε και έκανε λόγο για μεγάλη κοροϊδία.

«Η σχέση γονέα και παιδιού δεν αλλάζει επειδή το παιδί είναι νεκρό, παραμένει παιδί μας. Έχουμε δικαίωμα να ζητήσουμε εξετάσεις και κυρίως όταν δεν ξέρουμε από τι πέθανε» σημείωσε και πρόσθεσε πως η ίδια δεν γνωρίζει από τι πέθανε το παιδί της. Υπενθύμισε επίσης ότι έχουν γίνει και στο παρελθόν αιτήματα εκταφής, τα οποία απορρίφθηκαν.

Η κ. Καρυστιανού επεσήμανε ότι αν γίνει η εκταφή, δεν θα καθυστερήσει καθόλου η διαδικασία της δίκης για την τραγωδία των Τεμπών. «Λιγότερο από μήνα θέλει» τόνισε. Είπε επίσης ότι «εμένα που το παιδί μου ξέρω από το ηχητικό σκοτώθηκε σε δεύτερο χρόνο, ζούσε από τη σύγκρουση, μπορεί να ήταν δίπλα μου τώρα αν δεν γινόταν η έκρηξη, το ξέρετε ότι προχωρώ σε μια δίκη –και εγώ και οι υπόλοιποι που κάηκαν οι άνθρωποί τους ζωντανοί- στην οποία δεν υπάρχει κατηγορία για τη φωτιά; Είναι σαν μην έγινε ποτέ φωτιά; Εγώ τι έχω να περιμένω από αυτή τη δίκη;». «Πρέπει να υπάρχουν ένοχοι για την έκρηξη και τη φωτιά, αφού κάηκαν ζωντανοί άνθρωποι» συνέχισε.

