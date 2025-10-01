Απεργία ΓΣΕΕ: «Ο χρόνος εργασίας δεν είναι εμπόρευμα – Είναι η ζωή μας» – «Μαζική η συμμετοχή» στο συλλαλητήριο κατά του 13ωρου

«Με μαζική συμμετοχή και παλμό, πραγματοποιήθηκε σήμερα, 1 Οκτωβρίου 2025, το συλλαλητήριο της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ) στην πλατεία Κλαυθμώνος, στο πλαίσιο της 24ωρης γενικής απεργίας, ενάντια στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο, που επιχειρεί να επιβάλει περαιτέρω ελαστικοποίηση του χρόνου εργασίας και υπονόμευση θεμελιωδών εργασιακών δικαιωμάτων», αναφέρει η Συνομοσπονδία σε ανακοίνωσή της.

Όπως επισημαίνει, «χιλιάδες εργαζόμενοι, συνταξιούχοι, άνεργοι, νέοι και νέες έδωσαν δυναμικό “παρών”, στέλνοντας ηχηρό μήνυμα στην κυβέρνηση και σε κάθε υπερασπιστή πολιτικών που διαλύουν την εργασία και αποδομούν το κοινωνικό κράτος.

«Ο χρόνος εργασίας δεν είναι εμπόρευμα»

Βασικό σύνθημα του συλλαλητηρίου ήταν: «Ο χρόνος εργασίας δεν είναι εμπόρευμα – Είναι η ζωή μας», ένα μήνυμα που αποτυπώνει τον πυρήνα της αντίδρασης του κόσμου της μισθωτής εργασίας στο εργασιακό νομοσχέδιο, που μετατρέπει το ωράριο και την εργασία σε εργαλείο κερδοφορίας εις βάρος της ανθρώπινης αξιοπρέπειας».

Μετά την ολοκλήρωση των ομιλιών των εκπροσώπων των εργαζομένων και την πορεία που ακολούθησε, αντιπροσωπεία της ΓΣΕΕ επέδωσε ψήφισμα διαμαρτυρίας στον πρόεδρο της Βουλής και στους εκπροσώπους των κομμάτων.

Η ΓΣΕΕ τονίζει για ακόμα μια φορά ότι τα εργασιακά δικαιώματα δεν είναι διαπραγματεύσιμα.

«Να τα αποσύρει»

Σύμφωνα με τη Συνομοσπονδία, «η κυβέρνηση πρέπει να σταματήσει να νομοθετεί ερήμην της κοινωνίας και πρέπει να αποσύρει όλα τα άρθρα του επίμαχου νομοσχεδίου τα οποία σχετίζονται με τη διάρκεια και την οργάνωση του χρόνου εργασίας, καθώς και την ετήσια άδεια αναψυχής και να ανοίξει έναν ουσιαστικό διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους.

Το σημερινό συλλαλητήριο και η 24ωρη γενική απεργία αποτελούν σαφές προειδοποιητικό μήνυμα. Όσο η κυβέρνηση επιμένει σε αυτές τις πολιτικές, ο αγώνας θα συνεχίζεται.

Δυναμικά και αποφασιστικά, τα συνδικάτα θα διεκδικούμε αξιοπρέπεια στην εργασία και, κατ΄ επέκταση, στην ίδια τη ζωή μας» υπογραμμίζει η ΓΣΕΕ.