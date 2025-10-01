Logo Image

Εντυπωσιακός δίδυμος υδροστρόβιλος «σκέπασε» την Αίγινα (βίντεο)

Κοινωνία

Εντυπωσιακές εικόνες προσέφερε το φυσικό πλην σπάνιο φαινόμενο του υδροστρόβιλου που κατεγράφη στην περιοχή της Αίγινας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, το φαινόμενο δεν συμβαίνει συχνά σε μία τόσο κλειστή θάλασσα, όπως ο Αργοσαρωνικός, ενώ τα τελευταία χρόνια δεν έχει παρατηρηθεί ανάλογο φαινόμενο στην περιοχή.

O υδροστρόβιλος ξεκίνησε από την ακτή των Μεθάνων, πέρασε ανάμεσα από τη Μονή και το Αγκίστρι.

