SEAJETS: Παράταση δρομολογίων από Μαντούδι προς Σποράδες και Βόλο

Την παράταση της σύνδεσης του Βόλου και των Σποράδων με το Μαντούδι Ευβοίας έως το τέλος Οκτωβρίου, με το πλοίο SUPERSTAR, ανακοίνωσε η SEAJETS. Τα δρομολόγια θα εκτελούνται κάθε Δευτέρα και Παρασκευή, ύστερα από αιτήματα κρατικών φορέων, επαγγελματιών και μόνιμων κατοίκων.

Με την κίνηση αυτή, η εταιρεία ενισχύει την προσβασιμότητα και τη συνδεσιμότητα της περιοχής, διευκολύνοντας τη μετακίνηση των νησιωτών και των επισκεπτών, ενώ ταυτόχρονα στηρίζει τις τοπικές οικονομίες και την καθημερινότητα των κοινωνιών των Σποράδων.