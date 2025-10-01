Logo Image

SEAJETS: Παράταση δρομολογίων από Μαντούδι προς Σποράδες και Βόλο

Κοινωνία

Έως τέλη Οκτωβρίου

Την παράταση της σύνδεσης του Βόλου και των Σποράδων με το Μαντούδι Ευβοίας έως το τέλος Οκτωβρίου, με το πλοίο SUPERSTAR, ανακοίνωσε η SEAJETS.  Τα δρομολόγια θα εκτελούνται κάθε Δευτέρα και Παρασκευή, ύστερα από αιτήματα κρατικών φορέων, επαγγελματιών και μόνιμων κατοίκων.

Με την κίνηση αυτή, η εταιρεία ενισχύει την προσβασιμότητα και τη συνδεσιμότητα της περιοχής, διευκολύνοντας τη μετακίνηση των νησιωτών και των επισκεπτών, ενώ ταυτόχρονα στηρίζει τις τοπικές οικονομίες και την καθημερινότητα των κοινωνιών των Σποράδων.

