Λάουρα Κοβέσι: Ζήτησε αύξηση των οργανικών θέσεων Ελλήνων εισαγγελέων

Δεκαπέντε λεπτά διήρκεσε η συνάντηση που είχε με τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνο Τζαβέλλα η επικεφαλής της ευρωπαϊκής εισαγγελίας Λάουρα Κοβέσι.

Κατά τη συνάντησή τους η κυρία Κοβέσι ζήτησε να αυξηθούν οι οργανικές θέσεις των ελλήνων εντεταλμένων εισαγγελέων, αίτημα που είχε υποβάλει και στον Υπουργό Δικαιοσύνης, ενώ ζήτησε η ίδια να αποφασίσει για την ανανέωση απόσπασης ορισμένων ελλήνων ευρωεισαγγελέων και όχι αυτό να γίνει μετά από απόφαση του Ανώτατου δικαστικού συμβουλίου, όπως προβλέπει η ελληνική νομοθεσία.

Νωρίτερα η επικεφαλής της ευρωπαϊκής Εισαγγελίας συναντήθηκε με τους Υπουργούς Δικαιοσύνης και Οικονομικών.