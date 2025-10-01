Logo Image

Αγ. Παντελεήμονας: 4χρονη βγήκε από νηπιαγωγείο χωρίς να γίνει αντιληπτή και περιπλανιόταν μόνη στον δρόμο

Κοινωνία

Αγ. Παντελεήμονας: 4χρονη βγήκε από νηπιαγωγείο χωρίς να γίνει αντιληπτή και περιπλανιόταν μόνη στον δρόμο

Φωτ. αρχείου (ΚΑΛΛΙΑΡΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ / EUROKINISSI)

Σε βάρος της διευθύντριας του νηπιαγωγείου σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων

Ένα 4χρονο κοριτσάκι στον Άγιο Παντελεήμονα ξέφυγε από την προσοχή των νηπιαγωγών την ώρα της αποχώρησης των παιδιών και βγήκε από το σχολείο με αποτέλεσμα να περιπλανιέται μόνο του για ώρα στον δρόμο.

Το περιστατικό σημειώθηκε χθες το μεσημέρι.

Όπως μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός Mega, το κορίτσι εντόπισε μία 37χρονη περαστική, που αντιλήφθηκε ότι το παιδί είχε χαθεί. Αμέσως ειδοποιήθηκαν οι αρχές και στη συνέχεια η μητέρα της 4χρονης την παρέλαβε.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, σε βάρος της διευθύντριας του νηπιαγωγείου σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube