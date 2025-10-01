Ζάκυνθος: Κλειστά τα σχολεία αύριο Πέμπτη λόγω της επικείμενης κακοκαιρίας

Κλειστά θα μείνουν αύριο όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και οι δημοτικοί παιδικοί σταθμοί της Ζακύνθου, με απόφαση του Δημάρχου του νησιού Γιώργου Στασινόπουλου, μετά από σύσκεψη με την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Όπως γνωστοποίησε ο Δήμος Ζακύνθου, η απόφαση ελήφθη για προληπτικούς λόγους, λόγω της επικείμενης κακοκαιρίας που αναμένεται να πλήξει την περιοχή αύριο το πρωί, με έντονα φαινόμενα όπως βροχές, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ.

Ο Δήμος Ζακύνθου καλεί τους πολίτες «να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή, να περιορίσουν στις απολύτως αναγκαίες τις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας».