Εισαγγελία Λάρισας: Δεκτό το αίτημα Ασλανίδη για εκταφή του υιού του αλλά για ταυτοποίηση DNA

Δεκτό έγινε από την Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λάρισας, το αίτημα του Παύλου Ασλανίδη για την εκταφή του υιού του, Δημήτρη, ο οποίος συγκαταλέγεται στα 57 θύματα της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών.

Η εισαγγελική παραγγελία αφορά αποκλειστικά στην ταυτοποίηση της σορού μέσω DNA, χωρίς να επεκτείνεται σε άλλες εξετάσεις για τα αίτια θανάτου, όπως ο πατέρας είχε ζητήσει.

Σημειωτέον ότι ανάλογη παραγγελία είχε δοθεί και για τον γιο του Πάνου Ρούτσι, Ντένις, ενώ με διάταξη της προέδρου Εφετών Μαρίας Λιάνου απερρίφθησαν συνολικά τα αιτήματα για διενέργεια τοξικολογικών ή άλλων εξειδικευμένων εξετάσεων.