Logo Image

Εικονικές εταιρείες-απάτη με ΦΠΑ: Ποινική δίωξη για 10 αδικήματα στους συλληφθέντες

Κοινωνία

Εικονικές εταιρείες-απάτη με ΦΠΑ: Ποινική δίωξη για 10 αδικήματα στους συλληφθέντες

INTIME NEWS

Ποινική δίωξη για κακουργήματα και πλημμεληματικές πράξεις ασκήθηκε σε βάρος των 18 συλληφθέντων για το κύκλωμα με την έκδοση εικονικών τιμολογίων, που φέρεται να αποκόμισε οφέλη εκατομμυρίων ευρώ μέσω επιστροφής ΦΠΑ.

Συγκεκριμένα κατηγορούνται κατά περίπτωση για:

  • Διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση για τη διάπραξη κακουργημάτων.
  • Απάτη στρεφόμενη κατά του ελληνικού δημοσίου άνω των 120.000 κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση.
  • Άμεση συνέργεια στην απάτη.
  • Φοροδιαφυγή με τη μορφή της μη απόδοσης ή ανακριβούς απόδοσης παρακρατούμενων φόρων.
  • Άμεση συνέργεια στην παραπάνω πράξη.
  • Έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων άνω των 120.000 ευρώ.
  • Άμεση συνέργεια στην παραπάνω πράξη.
  • Αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων άνω των 200.000 ευρώ.
  • Ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
  • Παράνομη κατοχή όπλων και φυσιγγίων.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν σε ανακριτή.

Νωρίτερα, η ΕΛ.ΑΣ. είχε παρουσιάσει λεπτομερώς τον τρόπο δράσης των κατηγορουμένων.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube