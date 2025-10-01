Εικονικές εταιρείες-απάτη με ΦΠΑ: Ποινική δίωξη για 10 αδικήματα στους συλληφθέντες

Ποινική δίωξη για κακουργήματα και πλημμεληματικές πράξεις ασκήθηκε σε βάρος των 18 συλληφθέντων για το κύκλωμα με την έκδοση εικονικών τιμολογίων, που φέρεται να αποκόμισε οφέλη εκατομμυρίων ευρώ μέσω επιστροφής ΦΠΑ.
Συγκεκριμένα κατηγορούνται κατά περίπτωση για:
- Διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση για τη διάπραξη κακουργημάτων.
- Απάτη στρεφόμενη κατά του ελληνικού δημοσίου άνω των 120.000 κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση.
- Άμεση συνέργεια στην απάτη.
- Φοροδιαφυγή με τη μορφή της μη απόδοσης ή ανακριβούς απόδοσης παρακρατούμενων φόρων.
- Άμεση συνέργεια στην παραπάνω πράξη.
- Έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων άνω των 120.000 ευρώ.
- Άμεση συνέργεια στην παραπάνω πράξη.
- Αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων άνω των 200.000 ευρώ.
- Ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
- Παράνομη κατοχή όπλων και φυσιγγίων.
Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν σε ανακριτή.
Νωρίτερα, η ΕΛ.ΑΣ. είχε παρουσιάσει λεπτομερώς τον τρόπο δράσης των κατηγορουμένων.