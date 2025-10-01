Μαρία Καρυστιανού στη Ναυτεμπορική TV: Ελπίζω η σωτηρία της χώρας να έρθει μέσα από κάτι καθαρό και καινούριο

«Ασκώ πολιτική γιατί ήμουν από πάντα πολιτικό ον. Τώρα με τον θάνατο της κόρης μου, θα γίνω ακόμη περισσότερο. Φυσικά και θα φωνάζω γιατί δεν υπάρχει ανεξαρτησία Δικαιοσύνης και γιατί ζω σε μια χώρα που έχουν καταλυθεί οι θεσμοί. Θα το κάνω μέχρι τέλους. Αυτό θα πρέπει να το συνηθίσουν. Οι πολίτες αρχίζουν να μιλάνε. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε κάνει κόμμα. Το θέμα μας δεν είναι αυτό. Το θέμα μας είναι ότι έχει βγει η κοινωνία στους δρόμους, μιλώντας για πράγματα βασικά, για την αξία της ανθρώπινης ζωής, την αξιοπρέπεια, την ηθική, το δίκαιο, το σωστό, το κράτος δικαίου. Αυτά δεν έχουν δίπλα κομματικές αποχρώσεις, είναι η βάση μιας σωστής κοινωνίας» δήλωσε η Μαρία Καρυστιανού, μιλώντας στην τηλεόραση της Ναυτεμπορικής και την εκπομπή Rush Hour με τη Νικόλ Λειβαδάρη και τον Φίλιππο Φιλιππακόπουλο.

«Προφανώς ο καθένας μας κάπου ανήκε, είμαστε σε μια ηλικία που κάτι ψηφίζαμε. Το θέμα μου τώρα έχει φύγει από όλο αυτό. Μιλάμε για πολύ σοβαρότερα πράγματα, τα οποία μπορούμε πραγματικά μπορούμε να αλλάξουμε μόνο αν ενωθούμε σε κάτι, ενιαίο, κοινό, με την έννοια του ότι κανένας δεν θέλει να ζει σε μια χώρα που η Δικαιοσύνη δεν είναι ανεξάρτητη» επεσήμανε.

«Έχω πει ότι ελπίζω η σωτηρία της χώρας να έρθει μέσα από κάτι καθαρό και καινούριο» σημείωσε και ερωτηθείσα αν αυτό περιλαμβάνει το ενδεχόμενο δημιουργίας κομμάτων από τους Αντώνη Σαμαρά και Αλέξη Τσίπρα, είπε πως «όταν λέμε κάτι καινούριο, άφθαρτο, σωστό και δίκαιο, δεν μιλάμε για κάτι που έχει ήδη περάσει από το πολιτικό σύστημα και δεν έχει κάτι τίποτα», σημειώνοντας πως δεν έγιναν πράγματα για τη βελτίωση του σιδηροδρόμου ούτε στο παρελθόν.

«Η δικαιολογία ότι όλα έχουν απαντηθεί είναι μεγάλο ψέμα»

Η κ. Καρυστιανού επεσήμανε ότι «η δικαιολογία ότι όλα έχουν απαντηθεί είναι μεγάλο ψέμα». Σημείωσε ότι δεν έχει δοθεί καν άδεια για εκταφή με σκοπό την ταυτοποίηση DNA. «Ξεκινά προκαταρκτική έρευνα που είναι μια πολύμηνη διαδικασία» τόνισε και και έκανε λόγο για μεγάλη κοροϊδία.

«Η σχέση γονέα και παιδιού δεν αλλάζει επειδή το παιδί είναι νεκρό, παραμένει παιδί μας. Έχουμε δικαίωμα να ζητήσουμε εξετάσεις και κυρίως όταν δεν ξέρουμε από τι πέθανε» σημείωσε και πρόσθεσε πως η ίδια δεν γνωρίζει από τι πέθανε το παιδί της. Υπενθύμισε επίσης ότι έχουν γίνει και στο παρελθόν αιτήματα εκταφής, τα οποία απορρίφθηκαν.

Η κ. Καρυστιανού επεσήμανε ότι αν γίνει η εκταφή, δεν θα καθυστερήσει καθόλου η διαδικασία της δίκης για την τραγωδία των Τεμπών. «Λιγότερο από μήνα θέλει» τόνισε. Είπε επίσης ότι «εμένα που το παιδί μου ξέρω από το ηχητικό σκοτώθηκε σε δεύτερο χρόνο, ζούσε από τη σύγκρουση, μπορεί να ήταν δίπλα μου τώρα αν δεν γινόταν η έκρηξη, το ξέρετε ότι προχωρώ σε μια δίκη –και εγώ και οι υπόλοιποι που κάηκαν οι άνθρωποί τους ζωντανοί- στην οποία δεν υπάρχει κατηγορία για τη φωτιά; Είναι σαν μην έγινε ποτέ φωτιά; Εγώ τι έχω να περιμένω από αυτή τη δίκη;». «Πρέπει να υπάρχουν ένοχοι για την έκρηξη και τη φωτιά, αφού κάηκαν ζωντανοί άνθρωποι» συνέχισε.

Κατηγόρησε επίσης τον ανακριτή ότι «σκοπίμως αρχειοθετεί επί 2,5 χρόνια πορίσματα που δείχνουν την αλήθεια». «Να σταματήσουν να μας παραμυθιάζουν» τόνισε. Σημείωσε επιπλέον ότι η σύνθεση του δικαστηρίου είναι ορισμένη από τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη.

«Έχει κινητοποιηθεί όλη η κοινωνία αλλά όχι οι άνθρωποι που πρέπει» τόνισε, ενώ αναφερόμενη στην απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι, τόνισε πως είναι αποφασισμένος να συνεχίσει.

Η κ. Καρυστιανού χαρακτήρισε εγκληματική οργάνωση την κυβέρνηση και επεσήμανε πως είναι υπεύθυνη που σκοτώθηκε το παιδί της, καθώς και ότι της στέρησε την ευκαιρία για μία δίκαιη δίκη, επισημαίνοντας ότι «δεν χρειάζομαι κανένα κόμμα να μου το υποδείξει», ενώ κατηγόρησε τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη ότι «τα βλέπει όλα και τα κοστολογεί με ψήφους».

