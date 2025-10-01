Άνοιξη: Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού αυτός που εισέβαλε στο σπίτι και ξυλοκόπησε την οικογένεια

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την επίθεση που δέχθηκε οικογένεια στο διαμέρισμά της στην Άνοιξη, από δύο άνδρες οπλισμένους με μαχαίρια και ρόπαλα.

Μετά από έρευνες της αστυνομίας εντοπίστηκε και συνελήφθη ο 31χρονος ιδιοκτήτης του διαμερίσματος. Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση σωματικών βλαβών, αυτοδικία, φθορά ξένης περιουσίας και παραβίαση του νόμου περί όπλων.

Αναζητείται ο πατέρας του.

Σύμφωνα με πληροφορίες υπήρχαν εκκρεμότητες στα ενοίκια.

Οι δύο άνδρες εισέβαλαν στο διαμέρισμα και επιτέθηκαν με μαχαίρια και ρόπαλα στην τετραμελή οικογένεια.

Τραυματίες είναι ένας 86χρονος, η 74χρονη σύζυγός του, η οποία νοσηλεύεται στο ΚΑΤ με κάταγμα, αλλά και ο 44χρονος γιος τους που έχει τραύμα από μαχαίρι.

Μπροστά ήταν και η 35χρονη νύφη τους, η οποία είναι έγκυος.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ