Καπετανίδεια 2025: Η Ένωση Ποντίων Πειραιώς τίμησε τη μνήμη του ήρωα δημοσιογράφου του Πόντου

Με έναν τελετουργικό, αυστηρό και αρχαιοπρεπή οικοδεσποτικό χορό, το Διπάτ’, υποδέχθηκε η Ένωση Ποντίων Πειραιώς-Κερατσινίου-Δραπετσώνας τους παρευρισκόμενους στην επίσημη τελετή τιμής και μνήμης του ήρωα δημοσιογράφου και εκδότη Νίκου Καπετανίδη.

Τα «Καπετανίδεια 2025» έλαβαν χώρα το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025 στην Πλατεία Νίκου Καπετανίδη έναντι του μεγάρου της Ένωσης, παρουσία του Δημάρχου Κερατσινίου-Δραπετσώνας Χρήστου Βρεττάκου, του εγγονού του αδελφού του ήρωα Κώστα Καπετανίδη, της εγγονής του Δημήτρη Ψαθά Λένας Νίτσου-Ψαθά, προέδρων και εκπροσώπων αδελφών σωματείων και άλλων πολιτιστικών φορέων της περιοχής.

Η τελετή ξεκίνησε με την επιμνημόσυνο δέηση για τον Νίκο Καπετανίδη και τα 353.000 αθώα θύματα της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, που θυσιάστηκαν για τη χριστιανική τους πίστη και τα ελληνικά ιδανικά. Ο εκπρόσωπος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Πειραιώς και Φαλήρου κ.κ. Σεραφείμ, Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης π. Ιλαρίων, από τον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου Πειραιά, που τέλεσε το μνημόσυνο, απηύθυνε έναν θερμό πνευματικό λόγο και εξήρε τον ρόλο των προσφύγων στην περιοχή, όπως και μετέφερε τους χαιρετισμούς και τη βαθιά εκτίμηση του Σεβασμιώτατου προς την Ένωση για την ιστορική της διαδρομή και τους συνεχιζόμενους αγώνες της για τη διατήρηση της μνήμης.

Η Πρόεδρος του συλλόγου Αναστασία Ποιμενίδη-Ιωαννίδη στον χαιρετισμό της τόνισε ότι ο ήρωας Νίκος Καπετανίδης για πάνω από 60 χρόνια τιμάται στην περιοχή της Δραπετσώνας, με την οδό Νίκου Καπετανίδη, όπου η Ποντιακή Στέγη της Ένωσης, και με την προτομή του ήρωα στην πλατεία, η οποία επίσης φέρει το όνομά του. «Δηλαδή στα μέσα του προηγούμενου αιώνα, ο για τους περισσότερους άγνωστος Νίκος Καπετανίδης ήδη ενέπνευσε μέλη της Ένωσης και τοπική αυτοδιοίκηση να διαιωνίσουν τη μνήμη και τις αξίες του με ονοματοδοσίες πλατείας και οδού. Από το 2005, με εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης και με απόφαση Γενικής Συνέλευσης, οι ετήσιες εκδηλώσεις του συλλόγου μας φέρουν την επωνυμία “Καπετανίδεια”. Συνεπώς, η απόφαση της Βουλής των Ελλήνων το 2022 να ορίσει την 21η Σεπτεμβρίου (οπότε απαγχονίστηκε ο Νίκος Καπετανίδης το 1921) ως επίσημη ημέρα μνήμης του από τα μέλη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών, έγινε δεκτή με μεγάλη χαρά και …αίσθημα δικαίωσης από τη διοίκηση και τα μέλη μας, που τον τιμούμε για πάνω από 60 χρόνια».

Τα «Καπετανίδεια 2025» έγιναν με την ενεργό συμμετοχή του Μορφωτικού Ιδρύματος της Ένωσης Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Αθηνών, που εκπροσωπήθηκε από τον Β’ Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ, Γιώργο Γαβαλά, ο οποίος υπηρετεί τη σοβαρή δημοσιογραφία για πάνω από 30 χρόνια. Ο κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης αναφέρθηκε συνοπτικά στη ζωή και τη δράση του Νίκου Καπετανίδη ως δημοσιογράφος και εκδότης και ως φλογερός υπερασπιστής των ελληνικών ιδεωδών. Έκλεισε δε την ομιλία του με τη φράση ενός μεγάλου σύγχρονου ιστορικού, βραβευμένου από την Ακαδημία Αθηνών, Δρα Ιωάννη Σ. Παπαφλωράτου: «Ας κλείνουμε ευλαβικά το γόνυ σε όλους τους Ποντίους που θυσίασαν τη ζωή τους για το ιδανικό της Πατρίδος και της Ελευθερίας, αλλά και όσους ήρθαν στη μητέρα Ελλάδα, επιβίωσαν και πρόκοψαν μετατρέποντας τον πόνο τους σε δημιουργία». «Και κάτι τελευταίο για τον δημοσιογράφο Νίκο Καπετανίδη. Έγραφε ο ίδιος: “Η δημοσιογραφία του καιρού μας είναι, πρέπει να είναι, αγών και πάλη και ακατάσχετος ορμή προς τα πρόσω”. Μήπως αυτό θα έπρεπε να είναι και το σημερινό μήνυμα προς τη δημοσιογραφία του καιρού μας;».

Σε ανάμνηση της πολύτιμης συμμετοχής του Γιώργου Γαβαλά στις θεσμικές εκδηλώσεις της Ένωσης Ποντίων Πειραιώς, η Γενική Γραμματέας Χριστίνα Χαφουσίδου του πρόσφερε το πολυτιμότερο αποτύπωμα της εκατονταετούς ιστορίας του συλλόγου, το λεύκωμα «Από τον Πόντο και τη Μικρασία στον Πειραιά, εδώ… στη Δραπετσώνα», ευχόμενη η συμμετοχή της ΕΣΗΕΑ και του ίδιου στα «Καπετανίδεια» να συνεχιστεί συμβάλλοντας στη διάδοση του μηνύματος του Νίκου Καπετανίδη για το λειτούργημα της δημοσιογραφίας.

Στη συνέχεια ο λόγος δόθηκε στην εγγονή του δημοσιογράφου και θεατρικού συγγραφέα Δημήτρη Ψαθά, ο οποίος στα 14 του μαθήτευσε δίπλα στον 29άχρονο Νίκο Καπετανίδη, εκδότη τότε της εφημερίδας «Εποχή», στην Τραπεζούντα. Η Λένα Νίτσου-Ψαθά αναφέρθηκε σε αυτήν την εμπειρία του παππού της, όπως αυτή καταγράφτηκε από τον ίδιο στο πολύτιμο για την ποντιακή βιβλιογραφία αυτοβιογραφικό-ιστορικό χρονικό του «Γη του Πόντου».

Μετά τις τιμητικές αναφορές στη μνήμη του Νίκου Καπετανίδη, ο συντονιστής του προγράμματος, Ειδικός Γραμματέας Παναγιώτης Ιωσηφίδης, κάλεσε στο βήμα τον εγγονό του αδελφού του ήρωα, Κώστα Καπετανίδη, ο οποίος μετέφερε τις ευχαριστίες ολόκληρης της οικογένειας για την πολυετή τιμή που αποδίδεται στην περιοχή της Δραπετσώνας στον πρόγονό τους. «Αν και πλέον υπάρχουν κι άλλες πρωτοβουλίες που τιμούν τη μνήμη του Νίκου Καπετανίδη, αναγνωρίζουμε ότι η αρχή έγινε εδώ πολλά χρόνια πριν και συνέβαλε στην ευρύτερη αναγνώριση της θυσίας του, και ευχαριστώ ιδιαιτέρως την Πρόεδρο και τη Γενική Γραμματέα για την ευλαβική τήρηση του θεσμού».

Ακολούθησε η κατάθεση στεφάνων στην προτομή του εθνικού ήρωα Νίκου Καπετανίδη, από τους Δήμαρχο Κερατσινίου-Δραπετσώνας Χρήστο Βρεττάκο, τη Λένα Νίτσου-Ψαθά, την καθηγήτρια Ειρήνη Πετρίδου και τη μαθήτρια Μαρία Κολοβού εκ μέρους του 2ου Γυμνασίου Δραπετσώνας, τον Αθανάσιο Αθανασιάδη εκ μέρους του Συνδέσμου Ποντιακών Σωματείων Νοτίου Ελλάδος και Νήσων της ΠΟΕ, τον Πρόεδρο του Εξωραϊστικού Πολιτιστικού Συλλόγου «Θυμαιτάδαι» Γεώργιο Δρακόπουλο και την Αντιπρόεδρο Ρούσα Μιχαλοπούλου, τον Ταμία Γεώργιο Καραγιαννάκη εκ μέρους της Ένωσης Κρητών Κερατσινίου-Δραπετσώνας «Το Αρκάδι», τον Πρόεδρο της Ένωσης Ποντίων Σουρμένων Γιώργο Σαραφίδη, τον Αντιπρόεδρο Χρήστο Μανουσαρίδη εκ μέρους της Ένωσης Ποντίων Περάματος, τον Πρόεδρο της Ένωσης Ποντίων Νικαίας – Κορυδαλλού Θοδωρής Μακρίδης, τον Αθλητικό Σύλλογο Ποντίων Δραπετσώνας, τη Διευθύντρια της ιστοσελίδας pontosnews.gr Χριστίνα Χαφουσίδου και την Πρόεδρο της Ένωσης Ποντίων Πειραιώς-Κερατσινίου-Δραπετσώνας Αναστασία Ποιμενίδη-Ιωαννίδη.

Μετά την εκτέλεση δύο εκκλησιαστικών ύμνων από τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας, στη μνήμη του ηρωικού αγωνιστή του Πόντου Νίκου Καπετανίδη και όλων των απαγχονισμένων προκρίτων Ελλήνων από τα Δικαστήρια της Αμάσειας, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή. Με την υπόκρουση του Εθνικού Ύμνου κηρύχθηκε η λήξη της Τελετής και η καλεσμένοι οδηγήθηκαν στην αίθουσα του συλλόγου για ένα κέρασμα, και όπως είθισται στα μνημόσυνα, οι συζητήσεις για τον τιμώμενο έπαιρναν πια προσωπική χροιά. Ωστόσο, το μήνυμα της Διοίκησης της Ένωσης ήταν σαφές: «Με σεβασμό στους ανθρώπους που είχαν το πνευματικό επίπεδο και τη γνώση της ιστορίας ώστε να καθιερώσουν τον θεσμό “Καπετανίδεια”, και με πίστη σε όσα αντιπροσωπεύει ο Νίκος Καπετανίδης, δεσμευόμαστε να συνεχίζουμε με ευλάβεια να τον τιμούμε κάθε χρόνο και να διαδίδουμε τις αξίες που υπηρέτησε και για τις οποίες θυσιάστηκε».