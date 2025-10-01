Πανελλαδική απεργία ΓΣΕΕ – ΑΔΕΔΥ: Σε εξέλιξη οι συγκεντρώσεις των εργατικών σωματείων – Κλειστοί δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι συγκεντρώσεις και τα συλλαλητήρια των εργατικών σωματείων στο πλαίσιο της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας που κήρυξαν για σήμερα η ΓΣΕΕ και η ΑΔΕΔΥ, αντιδρώντας στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο.

Λόγω των κινητοποιήσεων έχουν τεθεί σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με την Τροχαία, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στις οδούς Σταδίου, Πανεπιστημίου και Αθηνάς.

Το κεντρικό συλλαλητήριο της ΓΣΕΕ στην Αθήνα ξεκίνησε στις 11:00 π.μ. στην πλατεία Κλαυθμώνος, ενώ ανάλογα συλλαλητήρια πραγματοποιούνται σε όλες τις μεγάλες πόλεις της χώρας.

Κύρια αιτήματα της Συνομοσπονδίας είναι η απόσυρση της δέσμης μέτρων για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας, που, όπως υποστηρίζει, «αποτελεί δώρο σε συγκεκριμένα εργοδοτικά συμφέροντα». «Λέμε όχι στο 13ώρο. Η εξάντληση δεν είναι ανάπτυξη, η ανθρώπινη αντοχή έχει όρια. Λέμε όχι στην κατάτμηση του χρόνου αναψυχής». Παράλληλα, η ΓΣΕΕ διεκδικεί μείωση του εργασιακού ωραρίου. Όπως επισημαίνει, η 37,5ωρη εβδομαδιαία εργασία είναι κοινωνικά δίκαιη και έχει θετικά αποτελέσματα όπου έχει εφαρμοστεί στην πράξη. Ζητεί ακόμη την πλήρη επαναφορά των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων, καθώς, όπως σημειώνει, αυτές αποτελούν προϋπόθεση για πραγματική δημοκρατία στην εργασία και τον μόνο δρόμο για καλύτερες αμοιβές και ποιοτικές εργασιακές συνθήκες.

Στην πλατεία Κλαυθμώνος έδωσε «ραντεβού» και η ΑΔΕΔΥ, η οποία διεκδικεί την επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού και αυξήσεις στις αποδοχές, Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και στο Δημόσιο, την κατάργηση του νέου πειθαρχικού δικαίου και την απόσυρση του νομοσχεδίου για το 13ωρο, με βασικό αίτημα το 35ωρο και το πενθήμερο για όλους τους εργαζόμενους.

Η απεργιακή συγκέντρωση του ΠΑΜΕ ξεκίνησε από τα Προπύλαια. Μεταξύ των κύριων διεκδικήσεων του ΠΑΜΕ είναι η απόσυρση του νέου εργασιακού νομοσχεδίου και η κατάργηση όλων των αντεργατικών νόμων, το 7ωρο-5ήμερο-35ωρο, με αυξήσεις στους μισθούς και Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, η επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού των δημοσίων υπαλλήλων και άλλων συλλογικών κατακτήσεων, όπως των τριετιών (2012-2023), της μετενέργειας και της συρροής των συμβάσεων, καθώς και άμεσα μέτρα ενάντια στην ακρίβεια.

