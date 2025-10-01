Logo Image

Οκτώβριος 1922: Η Έξοδος από την Ανατολική Θράκη – Ο Κεμάλ συνομιλητής, οι Έλληνες πρόσφυγες

Κοινωνία

Από την Έξοδο των Ελλήνων της Ανατολικής Θράκης, τον Οκτώβριο του 1922. Περίπου 160.000 πρόσφυγες διέσχισαν τον Έβρο μεταφέροντας μέρος της κινητής περιουσίας τους (πηγή: Χρήστος Χατζηιωσήφ [επιμ.], «Ιστορία της Ελλάδας του 20ού αιώνα. Ο Μεσοπόλεμος 1922-1940»)

Μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή, για να διατηρήσουν τον έλεγχο των Στενών Βρετανία, Γαλλία και Ιταλία «πούλησαν» την Ανατολική Θράκη στον Μουσταφά Κεμάλ

Ελλάδα, μια ηττημένη χώρα. Το φθινόπωρο του 1922 βρίσκει το ελληνικό κράτος βαθιά ταπεινωμένο, με τη διακυβέρνηση στα χέρια του στρατιωτικού κινήματος και τα καραβάνια των προσφύγων να καταφτάνουν.

Το μικρασιατικό μέτωπο είχε καταρρεύσει και τα στρατεύματα του Μουσταφά Κεμάλ είχαν καταλάβει τις περιοχές της Μικράς Ασίας. Στη ρευστή ακόμα κατάσταση, η βρετανική διπλωματία φοβάται έναν ακόμα ελληνοτουρκικό πόλεμο – Γάλλοι και Ιταλοί έχουν ήδη από το 1921 συμφωνίες με την κεμαλική Τουρκία.

Προκειμένου να διατηρήσουν την ελευθερία της ναυσιπλοΐας στα Στενά, οι τρεις ευρωπαϊκές χώρες έκαναν και επισήμως συνομιλητή τον Μουσταφά Κεμάλ – η παρουσία του στη Στρατιωτική Σύσκεψη Ανακωχής στα Μουδανιά ήταν μια τεράστια επιτυχία, καθώς αντιμετωπιζόταν ως ο μόνος εκπρόσωπος της Τουρκίας.

