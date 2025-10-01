Οκτώβριος 1922: Η Έξοδος από την Ανατολική Θράκη – Ο Κεμάλ συνομιλητής, οι Έλληνες πρόσφυγες

Ελλάδα, μια ηττημένη χώρα. Το φθινόπωρο του 1922 βρίσκει το ελληνικό κράτος βαθιά ταπεινωμένο, με τη διακυβέρνηση στα χέρια του στρατιωτικού κινήματος και τα καραβάνια των προσφύγων να καταφτάνουν.

Το μικρασιατικό μέτωπο είχε καταρρεύσει και τα στρατεύματα του Μουσταφά Κεμάλ είχαν καταλάβει τις περιοχές της Μικράς Ασίας. Στη ρευστή ακόμα κατάσταση, η βρετανική διπλωματία φοβάται έναν ακόμα ελληνοτουρκικό πόλεμο – Γάλλοι και Ιταλοί έχουν ήδη από το 1921 συμφωνίες με την κεμαλική Τουρκία.

Προκειμένου να διατηρήσουν την ελευθερία της ναυσιπλοΐας στα Στενά, οι τρεις ευρωπαϊκές χώρες έκαναν και επισήμως συνομιλητή τον Μουσταφά Κεμάλ – η παρουσία του στη Στρατιωτική Σύσκεψη Ανακωχής στα Μουδανιά ήταν μια τεράστια επιτυχία, καθώς αντιμετωπιζόταν ως ο μόνος εκπρόσωπος της Τουρκίας.

Διαβάστε περισσότερα στο pontosnews.gr