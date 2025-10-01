Άνοιξη Αττικής: Άγνωστοι μπήκαν σε διαμέρισμα και τραυμάτισαν με ρόπαλα και μαχαίρια οικογένεια

Άγνωστοι εισέβαλαν ένοπλοι σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στην Άνοιξη του Δήμου Διονύσου και επιτέθηκαν σε οικογένεια.

Οι 2 άγνωστοι τραυμάτισαν με μαχαίρια και ρόπαλα σε μια τετραμελή οικογένεια.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, τραυματίες είναι ένας 86χρονος, η 74χρονη σύζυγός του, η οποία νοσηλεύεται στο ΚΑΤ με κάταγμα, αλλά και ο 44χρονος γιος τους που έχει τραύμα από μαχαίρι.

Μπροστά ήταν και η 35χρονη νύφη τους, η οποία είναι έγκυος.

Συνελήφθη ένας 31χρονος.

