Άνοιξη Αττικής: Άγνωστοι μπήκαν σε διαμέρισμα και τραυμάτισαν με ρόπαλα και μαχαίρια οικογένεια

Άγνωστοι εισέβαλαν ένοπλοι σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στην Άνοιξη του Δήμου Διονύσου και επιτέθηκαν σε οικογένεια.
Οι 2 άγνωστοι τραυμάτισαν με μαχαίρια και ρόπαλα σε μια τετραμελή οικογένεια.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, τραυματίες είναι ένας 86χρονος, η 74χρονη σύζυγός του, η οποία νοσηλεύεται στο ΚΑΤ με κάταγμα, αλλά και ο 44χρονος γιος τους που έχει τραύμα από μαχαίρι.
Μπροστά ήταν και η 35χρονη νύφη τους, η οποία είναι έγκυος.
Συνελήφθη ένας 31χρονος.
Διαβάστε ακόμη
Δροσιά: Περιστατικό με πυροβολισμούς – Ένας τραυματίας