Άνοιξη Αττικής: Άγνωστοι μπήκαν σε διαμέρισμα και τραυμάτισαν με ρόπαλα και μαχαίρια οικογένεια

Κοινωνία

Άνοιξη Αττικής: Άγνωστοι μπήκαν σε διαμέρισμα και τραυμάτισαν με ρόπαλα και μαχαίρια οικογένεια

ΛΙΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ/INTIME/ΦΩΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ

Τρεις τραυματίες - Μία σύλληψη

Άγνωστοι εισέβαλαν ένοπλοι σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στην Άνοιξη του Δήμου Διονύσου και επιτέθηκαν σε οικογένεια.

Οι 2 άγνωστοι τραυμάτισαν με μαχαίρια και ρόπαλα σε μια τετραμελή οικογένεια.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, τραυματίες είναι ένας 86χρονος, η 74χρονη σύζυγός του, η οποία νοσηλεύεται στο ΚΑΤ με κάταγμα, αλλά και ο 44χρονος γιος τους που έχει τραύμα από μαχαίρι.

Μπροστά ήταν και η 35χρονη νύφη τους, η οποία είναι έγκυος.

Συνελήφθη ένας 31χρονος.

