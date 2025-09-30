Λάρισα: Η αναζήτηση «θησαυρού» παρά λίγο να καταλήξει σε τραγωδία – Σώος 53χρονος μετά από τιτάνιες προσπάθειες

Η αναζήτηση «θησαυρού», λίγο έλειψε να καταλήξει σε τραγωδία. Ένας 53χρονος άνδρας βρέθηκε παγιδευμένος, και έπειτα από αγωνιώδεις ώρες κατάφερε να βγει ζωντανός, χάρη στην αποφασιστικότητα της ΕΜΑΚ και της Πυροσβεστικής.

Ομάδα ανδρών, με σκοπό –σύμφωνα με τις πληροφορίες– να εντοπίσει κρυμμένες λίρες, στην περιοχή ανάμεσα στους Γόννους και την Καλλιπεύκη της Λάρισας, άνοιξε λαγούμι μήκους περίπου 25 μέτρων,

Η κινητοποίηση ξεκίνησε γύρω στις 12:30 το μεσημέρι της Τρίτης, όταν οι αρχές ειδοποιήθηκαν πως οι άνδρες ένοιωσαν έντονη δυσφορία. Ο ένας, σχεδόν λιπόθυμος κατάφερε να συρθεί στην έξοδο και να καλέσει σε βοήθεια, ενώ οι υπόλοιποι ακολούθησαν. Μόνο ο 53χρονος έμεινε πίσω, αδυνατώντας να βγει μόνος του.

Η μάχη με τις κατολισθήσεις

Αρχικά οι διασώστες προσπάθησαν να φτάσουν κοντά του, όμως μια κατολίσθηση τους ανάγκασε να αποσυρθούν. Με δεύτερη, πιο οργανωμένη επιχείρηση, του παρείχαν οξυγόνο και διαπίστωσαν ότι είχε τις αισθήσεις του. Επειδή υπήρχε ορατός κίνδυνος νέας κατάρρευσης, έσπευσαν στην περιοχή ειδικές δυνάμεις της Πυροσβεστικής από τη Θεσσαλονίκη, οι οποίες στερέωσαν το εσωτερικό της σήραγγας ώστε να καταστεί δυνατή η ασφαλής ανάσυρσή του.

Τελικά, ο εγκλωβισμένος ανασύρθηκε ζωντανός και διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.

Το χρονικό του περιστατικού

Όταν συνέβη το ατύχημα, οι τρεις σύντροφοί του πρόλαβαν να διαφύγουν.

Ένας ηλικιωμένος της παρέας, 78 ετών, τηλεφώνησε στον γιο του, ο οποίος τον προέτρεψε να καλέσει αμέσως το 112. Από εκεί ξεκίνησε η αλυσίδα γεγονότων που οδήγησε στη μεγάλη επιχείρηση διάσωσης και στο αίσιο τέλος για τον 53χρονο.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ