Απεργία ΜΜΜ 1 Οκτωβρίου: Πώς κινούνται μετρό, ηλεκτρικός, λεωφορεία – Τι ισχύει για τρένα, ταξί και πτήσεις σήμερα, Τετάρτη

Με την 24ωρη πανελλαδική απεργία που έχουν προκηρύξει ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ κατά του νέου εργασιακού νομοσχεδίου κατέφθασε ο Οκτώβριος, με αποτέλεσμα να γίνονται μετ’ εμποδίων οι μετακινήσεις.

Στην κινητοποίηση συμμετέχουν νοσοκομεία, δικαστήρια, δάσκαλοι – καθηγητές αλλά και τα μέσα μαζικής μεταφοράς, με στάσεις εργασίας που αναμένεται να δυσκολέψουν το επιβατικό κοινό.

Λεωφορεία και τρόλεϊ

Τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ θα κινηθούν μόνο από τις 09:00 έως τις 21:00. Στις υπόλοιπες ώρες (έναρξη βάρδιας έως 09:00 και από τις 21:00 μέχρι τη λήξη) οι εργαζόμενοι θα βρίσκονται σε στάση εργασίας.

Στην ανακοίνωσή τους τονίζουν ότι αγωνίζονται για «συγκοινωνίες ασφαλείς, σύγχρονες και αξιόπιστες», ζητώντας Συλλογικές Συμβάσεις, κατάργηση μνημονιακών διατάξεων και μέτρα κατά της ακρίβειας.

Σημειώνεται ότι οι γραμμές που έχουν ανατεθεί στην Κοινοπραξία Συγκοινωνιών Αττικής θα λειτουργήσουν κανονικά.

Μετρό και Ηλεκτρικός

Το μετρό (Γραμμές 2 και 3) και ο ηλεκτρικός (Γραμμή 1) θα λειτουργήσουν από τις 09:00 έως τις 17:00, ώστε να διευκολύνουν τη μετακίνηση των διαδηλωτών προς τα συλλαλητήρια.

Τα σωματεία των εργαζομένων ζητούν:

Απόσυρση του «13ωρου» και των μέτρων διευθέτησης του χρόνου εργασίας.

Μείωση ωραρίου στις 37,5 ώρες εβδομαδιαίως.

Επαναφορά ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων, όπως ίσχυαν πριν το 2012.

Σιδηρόδρομοι και Προαστιακός

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών (ΠΟΣ) συμμετέχει στην απεργία.

Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι δεν θα πραγματοποιηθεί κανένα δρομολόγιο σε όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο, συμπεριλαμβανομένων και των γραμμών του Προαστιακού.

Ταξί

Το Σωματείο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ) ανακοίνωσε συμμετοχή στην απεργία. Δεν θα κυκλοφορήσουν ταξί στην Αττική, καθώς οι οδηγοί αντιδρούν στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο και καταγγέλλουν «μεθοδευμένη απαξίωση» του κλάδου προς όφελος πολυεθνικών εφαρμογών.

Πτήσεις

Η Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας είχε αποφασίσει συμμετοχή, όμως η απεργία κρίθηκε παράνομη.

Οι πτήσεις θα πραγματοποιηθούν κανονικά.