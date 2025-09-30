Η μεγάλη απάτη με την επιστροφή ΦΠΑ: Τα εικονικά τιμολόγια των 20 εκατ. και οι πρωταγωνιστές

Αθλητικοί παράγοντες, γνωστός παρουσιαστής και παραγωγός τηλεοπτικών προγραμμάτων, αλλά και επιχειρηματίες και λογιστές φέρονται εμπλεκόμενοι στην υπόθεση απάτης εις βάρος του ελληνικού Δημοσίου μέσω της επιστροφής ΦΠΑ από εμπορικές συναλλαγές.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΑΝΤ1, οι συλληφθέντες φέρεται να εξαπατούσαν το ελληνικό δημόσιο με εικονικές εταιρίες, μέσω των οποίων εξέδιδαν «μαϊμού» – τιμολόγια.

Ακολούθως έκαναν αιτήσεις και λάμβαναν επιστροφές ΦΠΑ.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες φέρεται να είναι ποδοσφαιρικός παράγοντας δραστηριοποιούμενος συν τοις άλλοις και στην τοπική αυτοδιοκοίκηση σε περιοχή της δυτικής Αττικής αλλά και λογιστές.