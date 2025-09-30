Η μεγάλη απάτη με την επιστροφή ΦΠΑ: Τα εικονικά τιμολόγια των 20 εκατ. και οι πρωταγωνιστές

Αθλητικοί παράγοντες, γνωστός παρουσιαστής και παραγωγός τηλεοπτικών προγραμμάτων, αλλά και επιχειρηματίες και λογιστές φέρονται εμπλεκόμενοι στην υπόθεση απάτης εις βάρος του ελληνικού Δημοσίου μέσω της επιστροφής ΦΠΑ από εμπορικές συναλλαγές.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΑΝΤ1, οι συλληφθέντες φέρεται να εξαπατούσαν το ελληνικό δημόσιο με εικονικές εταιρίες, μέσω των οποίων εξέδιδαν «μαϊμού» – τιμολόγια.
Ακολούθως έκαναν αιτήσεις και λάμβαναν επιστροφές ΦΠΑ.
Ανάμεσα στους συλληφθέντες φέρεται να είναι ποδοσφαιρικός παράγοντας δραστηριοποιούμενος συν τοις άλλοις και στην τοπική αυτοδιοκοίκηση σε περιοχή της δυτικής Αττικής αλλά και λογιστές.
Στο πλαίσιο της επιχείρησης έχουν κατασχεθεί τουλάχιστον 500.000 ευρώ σε μετρητά.
Το ύψος των πλαστών τιμολογίων που χρησιμοποιήθηκαν ξεπερνά τα 10 εκατομμύρια ευρώ και σύμφωνα με άλλες πληροφορίες το συνολικό μέγεθος της απάτης μπορεί να αγγίζει τα 20 εκατομμύρια ευρώ.
Πάνω από 70 οι εμπλεκόμενοι
Στην υπόθεση φέρεται επίσης να εμπλέκεται και γνωστός τηλεοπτικός παραγωγός καθώς εντοπίστηκαν επαφές που είχε με μέλη του κυκλώματος καθώς και τουλάχιστον δύο ύποπτα τιμολόγια.
Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής το «ελληνικό FBI» έχει προχωρήσει σε συλλήψεις 17 ατόμων αλλά δεν αποκλείεται ο αριθμός αυτός να ανέβει με κάποιες πληροφορίες να αναφέρουν ότι το σύνολο των εμπλεκομένων μπορεί να ξεπερνά τα 70 άτομα.