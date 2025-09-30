Logo Image

Η μεγάλη απάτη με την επιστροφή ΦΠΑ: Τα εικονικά τιμολόγια των 20 εκατ. και οι πρωταγωνιστές

Κοινωνία

Η μεγάλη απάτη με την επιστροφή ΦΠΑ: Τα εικονικά τιμολόγια των 20 εκατ. και οι πρωταγωνιστές

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Πληροφορίες να αναφέρουν ότι το σύνολο των εμπλεκομένων μπορεί να ξεπερνά τα 70 άτομα.

Αθλητικοί παράγοντες, γνωστός παρουσιαστής και παραγωγός τηλεοπτικών προγραμμάτων, αλλά και επιχειρηματίες και λογιστές φέρονται εμπλεκόμενοι στην υπόθεση απάτης εις βάρος του ελληνικού Δημοσίου μέσω της επιστροφής ΦΠΑ από εμπορικές συναλλαγές.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΑΝΤ1, οι συλληφθέντες φέρεται να εξαπατούσαν το ελληνικό δημόσιο με εικονικές εταιρίες, μέσω των οποίων εξέδιδαν «μαϊμού» – τιμολόγια.

Ακολούθως έκαναν αιτήσεις και λάμβαναν επιστροφές ΦΠΑ.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες φέρεται να είναι ποδοσφαιρικός παράγοντας δραστηριοποιούμενος συν τοις άλλοις και στην τοπική αυτοδιοκοίκηση σε περιοχή της δυτικής Αττικής αλλά και λογιστές.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Η Ναυτεμπορική TV στους ελεύθερους δέκτες: Πού εκπέμπει, τι θα δείτε στο νέο πρόγραμμα

Η Ναυτεμπορική TV στους ελεύθερους δέκτες: Πού εκπέμπει, τι θα δείτε στο νέο πρόγραμμα

Στο πλαίσιο της επιχείρησης έχουν κατασχεθεί τουλάχιστον 500.000 ευρώ σε μετρητά.

Το ύψος των πλαστών τιμολογίων που χρησιμοποιήθηκαν ξεπερνά τα 10 εκατομμύρια ευρώ και σύμφωνα με άλλες πληροφορίες το συνολικό μέγεθος της απάτης μπορεί να αγγίζει τα 20 εκατομμύρια ευρώ.

Πάνω από 70 οι εμπλεκόμενοι

Στην υπόθεση φέρεται επίσης να εμπλέκεται και γνωστός τηλεοπτικός παραγωγός καθώς εντοπίστηκαν επαφές που είχε με μέλη του κυκλώματος καθώς και τουλάχιστον δύο ύποπτα τιμολόγια.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής το «ελληνικό FBI» έχει προχωρήσει σε συλλήψεις 17 ατόμων αλλά δεν αποκλείεται ο αριθμός αυτός να ανέβει με κάποιες πληροφορίες να αναφέρουν ότι το σύνολο των εμπλεκομένων μπορεί να ξεπερνά τα 70 άτομα.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube