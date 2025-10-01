Εορτολόγιο 1 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Τετάρτη

Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά σήμερα, Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2025, τη μνήμη του Αγίου Ανανία, Αποστόλου εκ των Εβδομήκοντα.

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμώνται επίσης:

Ο Όσιος Ρωμανός ο Μελωδός, ποιητής των Κοντακίων

Ο Όσιος Ιωάννης ο Ψάλτης, ο επονομαζόμενος Κουκουζέλης

Η Σύναξη της Υπεραγίας Θεοτόκου της Γοργοεπηκόου

Η Τιμία Σκέπη της Υπεραγίας Θεοτόκου εν Βλαχερνώ

Ο Άγιος Ανανίας υπήρξε από τους Εβδομήκοντα Αποστόλους και είναι γνωστός ως εκείνος που βάπτισε τον Απόστολο Παύλο μετά τη μεταστροφή του. Μαρτύρησε στην Δαμασκό με λιθοβολισμό.

Ο Όσιος Ρωμανός ο Μελωδός, που καταγόταν από τη Συρία, έζησε τον 6ο αιώνα και θεωρείται ο «Πίνδαρος της εκκλησιαστικής ποιήσεως». Έγραψε αμέτρητα κοντάκια, από τα οποία το πιο γνωστό είναι το «Η Παρθένος σήμερον» των Χριστουγέννων.

Ο Όσιος Ιωάννης ο Κουκουζέλης υπήρξε περίφημος ψάλτης και συνθέτης βυζαντινής μουσικής. Έζησε στο Άγιον Όρος και άφησε σπουδαία παρακαταθήκη στη βυζαντινή μουσική παράδοση.

Η Σύναξη της Θεοτόκου της Γοργοεπηκόου τιμάται για την θαυματουργή εικόνα που βρίσκεται στη Μονή Δοχειαρίου στο Άγιον Όρος, η οποία θεωρείται προστάτης και ταχύτατη βοηθός των πιστών.

Η εορτή της Αγίας Σκέπης υπενθυμίζει τη θαυμαστή εμφάνιση της Παναγίας στον ναό των Βλαχερνών στην Κωνσταντινούπολη τον 10ο αιώνα, όπου άπλωσε το μαφόριό της ως προστασία για τον λαό.