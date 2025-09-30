Πρωθυπουργός της Εσθονίας: Ο Πούτιν θέλει να αποσπάσει την προσοχή της ΕΕ από την Ουκρανία με αεροπορικές παραβιάσεις

Σε μια προειδοποίηση προχώρησε ο πρωθυπουργός της Εσθονίας Κρίστεν Μίχαλ σχετικά με τις τελευταίες ρωσικές ενέργειες να παραβιάζει τον εναέριο χώρο γειτονικών κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και του ΝΑΤΟ.

Ο Εσθονός πρωθυπουργός ενόψει της συνόδου κορυφής των ηγετών της ΕΕ εκτίμησε ότι ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν με τις πρόσφατες αεροπορικές εισβολές θέλει να αποσπάσει την προσοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Ουκρανία και από τη βοήθεια που παρέχει το μπλοκ των 27 στο Κίεβο

«Ο Πούτιν θέλει να μιλάμε για τον εαυτό μας, όχι για την Ουκρανία, όχι για να βοηθήσουμε την Ουκρανία, όχι για να πιέσουμε τη Ρωσία στην Ουκρανία», δήλωσε ο Μίχαλ σε συνέντευξή του στην Κοπεγχάγη.