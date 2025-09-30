Μετρό Θεσσαλονίκης: Κλείνουν 4 σταθμοί την Τετάρτη 1ης Οκτωβρίου

Καθυστερήσεις στα δρομολόγια ή περιορισμοί στη λειτουργία της Γραμμής του Μετρό Θεσσαλονίκης, αναμένονται αύριο, Τετάρτη, 1 Οκτωβρίου, λόγω της απεργιακής κινητοποίησης που έχει προκηρύξει η ΓΣΕΕ.

Επιπλέον, κατόπιν εντολής των αστυνομικών αρχών, στις 9 το πρωί, θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία των σταθμών

«Βενιζέλου»,

«Αγίας Σοφίας»,

«Σιντριβάνι» και

«Πανεπιστήμιο».

Οι σταθμοί θα παραμείνουν κλειστοί και οι συρμοί θα διέρχονται χωρίς να σταματούν σε αυτούς. Θα ακολουθήσουν νεότερες ανακοινώσεις για την ενημέρωση του κοινού.

Το επιβατικό κοινό μπορεί να παρακολουθεί τις ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα του Μετρό Θεσσαλονίκης (www.thessmetro.gr – στην αρχική σελίδα) για άμεση ενημέρωση σχετικά με τις μετακινήσεις του.