Όμιλος VG Holding: Αύξηση 9,3% – στα 105,9 εκατ. ευρώ- ο κύκλος εργασιών το 2024, έναντι του 2023

Όμιλος VG Holding: Αύξηση 9,3% – στα 105,9 εκατ. ευρώ- ο κύκλος εργασιών το 2024, έναντι του 2023

Οι επιδόσεις των σημαντικών θυγατρικών εταιρειών

Στα 105,9 εκατ. ευρώ  -αύξηση 9,3% έναντι του 2023- ανήλθε ο κύκλος εργασιών του Ομίλου VG Holding, το 2024. Όσον αφορά τη λειτουργική του κερδοφορία, όπως αυτή απεικονίζεται από τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), διαμορφώθηκε σε 16,9 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 4,6% έναντι της προηγούμενης χρήσης.

Πολλή ισχυρή παρέμεινε η κεφαλαιακή διάρθρωση του Ομίλου, με το δείκτη των Ιδίων Κεφαλαίων προς το σύνολο Παθητικού να ανέρχεται σε 68,15%.

Πέραν των ενοποιημένων μεγεθών, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι επιδόσεις των σημαντικών θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου.

Η «Γρηγόρης» αναπτύχθηκε, με τον κύκλο εργασιών να διαμορφώνεται στα 55,7 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 4,5% έναντι του 2023. Αξιοσημείωτη υπήρξε και η αύξηση του κύκλου εργασιών της Aicanteen, που δραστηριοποιείται στις κλειστές αγορές αεροδρομίων, η οποία κατέγραψε 50,8 εκατ. ευρώ το 2024, έναντι 45,6 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.

Το 2024 η VG Holding προχώρησε σε εξαγορά του 20% της εταιρίας MAILOS Μονοπρόσωπη ΑΕ, ενισχύοντας, με αυτό τον τρόπο, τη δυνατότητα της ΜΑΙLO’S να αξιοποιήσει τεχνογνωσία, υποδομές και συνέργειες που επιταχύνουν την ανάπτυξή της σε μεγαλύτερη κλίμακα και ενισχύουν την αποδοτικότητα σε όλα τα επίπεδα.

Το 2025, η VG Holding προχώρησε στην εξαγορά επιπλέον ποσοστού 15% της MAILO’S, ανεβάζοντας έτσι τη συνολική συμμετοχή της στο 35%.

Διευκρινίζεται ότι κατά τη διάρκεια της χρήσης 2024, εφαρμόστηκε μεταβολή λογιστικής αρχής με μετάβαση από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (IFRS) στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ). Για λόγους συγκρισιμότητας, τα οικονομικά μεγέθη του 2023 έχουν αναπροσαρμοστεί αναλόγως, εξασφαλίζοντας την ενιαία παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων.

