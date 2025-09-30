Logo Image

Βόλος: Άγνωστος απείλησε παιδιά με μαχαίρι

Κοινωνία

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Γονέας ειδοποίησε άμεσα την αστυνομία και ξεκίνησαν αναζητήσεις για τον δράστη στην περιοχή

Λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι, μαθητές στον Βόλο βρέθηκαν αντιμέτωποι με επικίνδυνη κατάσταση. Ένας άνδρας σε μηχανάκι φέρεται να πλησίασε τα παιδιά που περίμεναν στη στάση του λεωφορείου για να επιστρέψουν στο σπίτι τους, και, κρατώντας μαχαίρι, τους απαίτησε χρήματα.

Η παρουσία ενός γονέα στην περιοχή αποδείχθηκε καθοριστική. Αντιλήφθηκε την απειλή και ειδοποίησε άμεσα την αστυνομία, δίνοντας λεπτομέρειες για την περιγραφή του δράστη. Η γρήγορη αντίδραση των ενηλίκων βοήθησε στην καταγραφή κρίσιμων στοιχείων για την έρευνα.

Η αστυνομία ξεκίνησε αναζητήσεις στην ευρύτερη περιοχή του περιστατικού, προκειμένου να εντοπίσει τον άνδρα που φέρεται να απείλησε τους μαθητές. Οι αρχές αξιοποιούν κάθε διαθέσιμο στοιχείο για να διαλευκάνουν το περιστατικό και να διασφαλίσουν την ασφάλεια της γειτονιάς.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

