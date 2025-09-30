Logo Image

Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου-Β. Σποράδων: Απαγόρευση αλιείας με συρόμενα εργαλεία

Κοινωνία

Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου-Β. Σποράδων: Απαγόρευση αλιείας με συρόμενα εργαλεία

alonissos-park.gr

Μέχρι την έγκριση και δημοσίευση σε ΦΕΚ του σχετικού σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος

Απαγορεύεται καθολικά στο εξής η αλιεία με συρόμενα εργαλεία στο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου – Βορείων Σποράδων (και πέραν της ζώνης των δύο ναυτικών μιλίων), δυνάμει του σχετικού εγγράφου (33056/30-09-2025) του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ), βάσει της εγκεκριμένης Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης για τη συγκεκριμένη περιοχή (ΑΔΑ: 912Φ4653Π8-6ΛΨ).

Αυτό έκανε γνωστό ο γενικός γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, Πέτρος Βαρελίδης.

Η απόφαση ισχύει μέχρι την έγκριση και δημοσίευση σε ΦΕΚ του σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος με θέμα τον χαρακτηρισμό, οριοθέτηση και καθορισμό ζωνών και ειδικών κατηγοριών χρήσεων γης για τις περιοχές Natura 2000 της Περιφέρειας Θεσσαλίας (ομάδα περιοχών Περιφερειακών Ενοτήτων Λάρισας, Μαγνησίας και Σποράδων).

