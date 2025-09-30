Χρυσοχοΐδης: Σε έναν μήνα αστυνομικοί σε οικισμούς Ρομά – Εντατικά αλκοτέστ σε κεντρικούς δρόμους

Το πλαίσιο δράσεων αστυνόμευσης στους καταυλισμούς των Ρομά, για να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικότερα η εγκληματικότητα, περιέγραψε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη.

Μιλώντας στο «Action 24», ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης εξήγησε πως «ένα 75-80% της εγκληματικότητας που αφορά τους πολίτες προέρχεται από αυτές τις ομάδες (των Ρομά)… Δυστυχώς, και εδώ υπάρχουν μεγάλες ευθύνες διαχρονικά σχετικά με τα ζητήματα ενσωμάτωσης κλπ, όμως η δική μου δουλειά είναι να καταπολεμήσω την εγκληματικότητα και ξεκινήσαμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια», σημείωσε.

Περιγράφοντας το πλέγμα της αστυνόμευσης που έχει σχεδιαστεί, ανέφερε πως ως πρώτο βήμα «πρέπει μέσα στους οικισμούς, όπως γίνεται μέσα στις συνοικίες, στις πόλεις, παντού σε όλη τη χώρα, να υπάρχουν περιπολούντες αστυνομικοί… Εκεί που εκκολάπτεται η εγκληματικότητα, σε περίπου έναν μήνα, ένστολοι ένοπλοι αστυνομικοί θα περιπολούν μέσα στους οικισμούς μέρα και νύχτα, θα αναπτύσσουν διάλογο με τους πολίτες, με τους ανθρώπους των συνοικιών, των γειτονιών αυτών και θα επιβληθεί ο νόμος. Δεν νοείται διαφορετική πραγματικότητα».

Σχετικά με την «πρόσληψη ρομά αστυνομικών», ο υπουργός διευκρίνισε πως «η αστυνομία θα προσλάβει περίπου 50 ένστολους αστυνομικούς, άοπλους, ειδικών καθηκόντων, οι οποίοι θα είναι κοντά στα Αστυνομικά Τμήματα των περιοχών που ζουν αυτές οι ευάλωτες ομάδες και θα παίξουν τον ρόλο του κοινωνικού διαμεσολαβητή, αυτή θα είναι η αποστολή τους».

Όπως συμπλήρωσε, «και σήμερα στην αστυνομία υπάρχουν κάποιοι πολίτες που ανήκουν στη φυλή Ρομά, που πέρασαν με τις πανελλαδικές. Άρα, λοιπόν, εάν κάποιοι ενδιαφέρονται να μπουν σε αυτή την ομάδα, θα είναι πάρα πολύ σημαντικό, θα εκπαιδευτούν σε σημαντικά θέματα που σχετίζονται με τον ρατσισμό, με τη δημοκρατία και τα δικαιώματα και θα αποτελούν τον “βοηθό” της αστυνομίας, αλλά και των κατοίκων για τα θέματα που αφορούν στην κοινωνική ειρήνη».

Τροχαίο Μπισμπίκη & αλκοτέστ

Με αφορμή το τροχαίο στο οποίο ενεπλάκη ο ηθοποιός Βασίλης Μπισμπίκης, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη ανακοίνωσε πως σε περίπου έναν μήνα θα ενταθούν οι έλεγχοι αλκοτέστ που πραγματοποιεί η ειδική υπηρεσία της Τροχαίας, η ΟΕΠΤΑ, «δεν θα υπάρχει κεντρική λεωφόρος που αργά τη νύχτα δεν θα είναι χωρίς έλεγχο. Διότι έχουμε ενισχύσει την ΟΕΠΤΑ, που κάνει τους ειδικούς ελέγχους, με περίπου 100 άτομα και αυτοί οι νέοι αστυφύλακες θα πλαισιώσουν τις νέες ομάδες για το αλκοτέστ».

Ενδοοικογενειακή βία

Σχετικά με τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, επισήμανε πως «είναι αδιανόητο ότι κάθε βράδυ περίπου έχουμε 100 καταγγελίες και έχουμε τόσα πολλά περιστατικά. Μόνο στην Αθήνα, κάθε βράδυ, 80, 85 καταγγελίες. Αυτό δείχνει το μέγεθος του προβλήματος και η αστυνομία πραγματικά ασκεί έναν τεράστιο κοινωνικό ρόλο».

Πρόσθεσε, επίσης πως «πέρυσι μέσα στον χρόνο είχαμε 100.000 καταγγελίες, 20.000 συλλήψεις, εκ των οποίων περίπου 2.500 με 3.000 προφυλακίσεις. Και φέτος τα νούμερα είναι περίπου τα ίδια».

Διαβάστε επίσης:

«Κάθοδο» στο Σύνταγμα ετοιμάζουν ο Ρομά – Τι υποστηρίζουν