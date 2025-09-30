Logo Image

Μαρκόπουλο: Στο φως αποθήκη με χασίς

Κοινωνία

ΕΛ.ΑΣ.

Συνελήφθη 41χρονος αλλοδαπός

Πάνω από 22 κιλά κάνναβης εντοπίστηκαν σε αποθήκη στο Μαρκόπουλο, ως αποτέλεσμα της συντονισμένης επιχειρησιακής δράσης αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων και της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. Αγίου Παντελεήμονα.

Συγκεκριμένα, σε αστυνομική επιχείρηση, πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • 22 κιλά και 781 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης
  • 2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας
  • πλήθος σπόρων κάνναβης και
  • πλήθος νάιλον συσκευασιών με σκοπό τη συσκευασία των ποσοτήτων και την περαιτέρω διακίνηση στο λεκανοπέδιο της Αττικής.

Προηγήθηκε η παροχή βάσιμης πληροφορίας αστυνομικών της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. που δραστηριοποιούνται στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα σχετικά με την ύπαρξη αποθήκης στο Μαρκόπουλο, όπου αποθηκεύονται μεγάλες ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης με σκοπό τη διακίνησή τους στο λεκανοπέδιο Αττικής και ειδικότερα σε περιοχές του κέντρου της Αθήνας.

Ο εντοπισμός της αποθήκης ήταν απόρροια διερεύνησης της αρχικής πληροφορίας, ανάλυσης και διασταύρωσης νέων πληροφοριών, αλλά και φυσικής επιτήρησης και εξακρίβωσης χώρων που σχεδίασαν και οργάνωσαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπίστηκε εντός της αποθήκης και συνελήφθη 41χρονος αλλοδαπός, κατηγορούμενος για παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

