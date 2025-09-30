«Κάθοδο» στο Σύνταγμα ετοιμάζουν ο Ρομά – Τι υποστηρίζουν

Μαζική «κάθοδο» στο Σύνταγμα ετοιμάζουν οι Ρομά καθώς επικρατεί η ανακοίνωση για αυξημένη παρουσία δυνάμεων της Ελληνικής Αστυνομίας εντός των καταυλισμών, προκάλεσε αναβρασμό. «Θα κατεβούμε στην Αθήνα με λεωφορεία» διαμηνύει στο ThessPost.gr ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Ελλάδος Ρομά, Κωνσταντίνος Σταντίκογλου.

Οι εκπρόσωποι των Ρομά, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, συγκεντρώνουν έγγραφα με τα οποία συγκαλούν πέντε ομοσπονδίες και 30 συλλόγους να ενταχθούν σε έναν ενιαίο φορέα, ο οποίος θα υπερασπίζεται συνολικά τα δικαιώματα των ανθρώπων που διαβιούν στους οικισμούς.

«Η κίνησή μας πραγματοποιείται μετά την απόφαση της Πολιτείας για αυστηροποίηση και εντατικοποίηση των ελέγχων εντός των καταυλισμών. Αυτό είναι ρατσισμός προς το πρόσωπό μας και γι’ αυτόν τον λόγο όλοι όσοι διαβιούν σε καταυλισμούς ξεσηκώνονται και είμαστε έτοιμοι να μπούμε σε λεωφορεία με προορισμό την Αθήνα», δήλωσε ο κ. Σταντίκογλου.

«Συμπεριφέρονται άσχημα»

Όπως εξηγεί ο ίδιος, οι Ρομά επιθυμούν αστυνόμευση μέσα στους οικισμούς, όχι όμως με τον τρόπο που επιλέγει η κυβέρνηση. «Οι αστυνομικοί που συνήθως έχουν καθήκοντα εποπτείας των οικισμών συμπεριφέρονται άσχημα προς τους Ρομά, δείτε τι έγινε τώρα στους Σοφάδες όπου διαβιούν 6.000 άτομα. Στοχοποιούν ανθρώπους με οικογένειες μόνο και μόνο επειδή είναι Ρομά. Εμείς δεν θέλουμε να συμβαίνουν κακά πράγματα», σημειώνει και υποστηρίζει ότι τις επόμενες ημέρες θα ξεκινήσει η μαζική κάθοδος των Ρομά προς το Σύνταγμα.

Το σχέδιο δράσης – Οι άοπλοι και οι ένοπλοι αστυνομικοί

Χρονικά το σχέδιο δράσης που εκπονεί το Υπουργείο αναμένεται να τεθεί σε τροχιά εφαρμογής μέσα στον επόμενο μήνα. Προβλέπει εγκατάσταση ενστόλων, μάχιμων και πολύ εξειδικευμένων αστυνομικών μέσα σε οικισμούς Ρομά

Όπως τόνισε ο υπουργός προστασίας του πολίτη, Μ. Χρυσοχοΐδης, οι αστυνομικοί θα έχουν έδρα και θα περιπολούν μέσα στους οικισμούς, ενώ θα υπάγονται στο ελληνικό FBI.

Επίσης το υπουργείο σχεδιάζει την πρόσληψη 100 Ρομά στην ΕΛ.ΑΣ. για τον έλεγχο της παραβατικότητας στους καταυλισμούς. Η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του χρόνου.