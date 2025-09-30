Logo Image

Χίος: Συλλήψεις ανηλίκων που χτύπησαν και τραυμάτισαν 14χρονο

Κοινωνία

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ

Συνελήφθησαν και γονείς των ανηλίκων δραστών, για παραμέλησης της εποπτείας τους

Για το αδίκημα της πρόκλησης σωματικής βλάβης αδυνάμων ατόμων συνελήφθησαν τη Δευτέρα στη Χίο 17χρονος και 15χρονος, από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ.) του τοπικού Αστυνομικού Τμήματος.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία έρευνας της ΕΛ.ΑΣ., βραδινές ώρες της Κυριακής, από κοινού, επιτέθηκαν και τραυμάτισαν άλλον ανήλικο, 14χρονο, με σωματική βία.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν και γονείς των ανηλίκων δραστών, για παραμέληση της εποπτείας τους.

Την προανάκριση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Χίου.

