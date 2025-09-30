Απάτες με επιστροφή ΦΠΑ: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα – 17 συλλήψεις, κατασχέθηκαν 500.000 ευρώ

Επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ) βρίσκεται σε εξέλιξη τις τελευταίες ώρες για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διάπραξη απατών μέσω επιστροφής ΦΠΑ από εμπορικές συναλλαγές και παρακράτησης φόρου εισοδήματος.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής και όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, από το «ελληνικό FBI» έχουν συλληφθεί 17 άτομα, ανάμεσα στα οποία και λογιστές.

Κατασχέθηκαν 500.000 ευρώ

Στο πλαίσιο της επιχείρησης έχουν κατασχεθεί τουλάχιστον 500.000 ευρώ σε μετρητά.