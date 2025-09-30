Logo Image

Απάτες με επιστροφή ΦΠΑ: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα – 17 συλλήψεις, κατασχέθηκαν 500.000 ευρώ

Κοινωνία

Απάτες με επιστροφή ΦΠΑ: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα – 17 συλλήψεις, κατασχέθηκαν 500.000 ευρώ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται και λογιστές

Επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ) βρίσκεται σε εξέλιξη τις τελευταίες ώρες για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διάπραξη απατών μέσω επιστροφής ΦΠΑ από εμπορικές συναλλαγές και παρακράτησης φόρου εισοδήματος.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής και όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, από το «ελληνικό FBI» έχουν συλληφθεί 17 άτομα, ανάμεσα στα οποία και λογιστές.

Κατασχέθηκαν 500.000 ευρώ

Στο πλαίσιο της επιχείρησης έχουν κατασχεθεί τουλάχιστον 500.000 ευρώ σε μετρητά.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube