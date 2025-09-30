«Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους»: Νέοι έλεγχοι – νέα πρόστιμα

Συνεχίστηκαν για 13η εβδομάδα οι έλεγχοι και οι ενημερωτικές δράσεις της Ελληνικής Αστυνομίας στο πλαίσιο της εκστρατείας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους», με σκοπό την καθολική συμμόρφωση των οδηγών και επιβατών δίκυκλων, καθώς και των χρηστών Ε.Π.Η.Ο. (Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων).

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το Κατευθυντήριο Επιχειρησιακό Σχέδιο Τροχαίας, αστυνομικοί από όλες τις Υπηρεσίες Τροχαίας, Αστυνομικών Τμημάτων και Ο.Ε.Π.Τ.Α. σε ολόκληρη τη χώρα, προχωρούν σε αυστηρούς ελέγχους σε δίκυκλα, καθώς και σε επιχειρήσεις ενοικίασης δίκυκλων, με ιδιαίτερη έμφαση στους επαγγελματίες διανομείς και τους εργοδότες τους.

Ειδικότερα, κατά τη 13η εβδομάδα εφαρμογής της δράσης (22-28/9) πραγματοποιήθηκαν 20.637 έλεγχοι, στο πλαίσιο των οποίων βεβαιώθηκαν 2.265 παραβάσεις σε οδηγούς (από τις οποίες 48 σε εργαζόμενους σε υπηρεσίες διανομής), καθώς και 322 παραβάσεις σε επιβάτες.

Ενδεικτικά, μεταξύ των παραβάσεων, οι 1.869 αφορούσαν οδηγούς δίκυκλων (από τους οποίους 48 διανομείς), 305 επιβάτες δίκυκλων, 364 οδηγούς Ε.Π.Η.Ο. και 32 οδηγούς οχημάτων ATV («γουρούνες»).

Πιο αναλυτικά, ανά περιφέρεια, βεβαιώθηκαν οι παρακάτω παραβάσεις:

889 στην Αττική

302 στα Ιόνια Νησιά

238 στην Κρήτη

202 στο Νότιο Αιγαίο

174 στη Θεσσαλονίκη

169 στη Δυτική Ελλάδα

146 στην Κεντρική Μακεδονία

130 στην Πελοπόννησο

91 στη Θεσσαλία

67 στην Ήπειρο

67 στη Στερεά Ελλάδα

56 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη

45 στο Βόρειο Αιγαίο και

11 στη Δυτική Μακεδονία.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., με τη θέσπιση του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025), η Πολιτεία δίνει σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι στη μη χρήση κράνους, μέσω της αυστηροποίησης των ποινών, ως εξής:

350 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για -30- ημέρες για τον οδηγό δικύκλων – οι ίδιες κυρώσεις ισχύουν και για τον οδηγό που δεν μεριμνά για την ασφάλεια του επιβάτη

350 ευρώ πρόστιμο για τον επιβάτη δικύκλων

30 ευρώ πρόστιμο για τον οδηγό Ε.Π.Η.Ο.

Υπενθυμίζεται ότι, στις περιπτώσεις υποτροπής, οι ποινές αυξάνονται σημαντικά.

Το αρχηγείο του Σώματος υπογραμμίζει πως η εκστρατεία δεν αποσκοπεί στην επιβολή κυρώσεων, αλλά στην αλλαγή της αντίληψης των οδηγών και επιβατών σχετικά με την υποχρεωτική χρήση πιστοποιημένου κράνους, ως στοιχειώδους μέτρου προστασίας της ζωής.

Η Ελληνική Αστυνομία τονίζει πως θα συνεχίσει να βρίσκεται καθημερινά στους δρόμους, με ισχυρή παρουσία και συνέπεια, προκειμένου να διασφαλίσει την καθολική εφαρμογή της υποχρεωτικής χρήσης κράνους και να εδραιωθεί μια πιο υπεύθυνη οδηγική συμπεριφορά, καθώς «το κράνος δεν είναι απλώς αξεσουάρ – είναι ευθύνη που σώζει ζωές».