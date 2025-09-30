Λάρισα: Επιχείρηση εντοπισμού άνδρα σε σπήλαιο

Επιχείρηση για τον εντοπισμό και την ανάσυρση άνδρα από σπήλαιο βρίσκεται σε εξέλιξη στους Γόννους Λάρισας.

Κινητοποίηση Πυροσβεστικής και ΕΜΑΚ

Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ.

Ειδικότερα, επιχειρούν 11 πυροσβέστες με 2 οχήματα και την ΟΟΕΔ της 8ης Ε.Μ.Α.Κ.