Σεισμός τώρα 3,9 Ρίχτερ στην Πύλο

Φωτ. Γεωδυναμικό Ινστιτούτο ΕΑΑ

Πού εντοπίζεται το επίκεντρο

Σεισμός μεγέθους 3,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σε θαλάσσιο χώρο ανοικτά της Πύλου, στη Μεσσηνία, σύμφωνα με αναθεωρημένη εκτίμηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 16 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Πύλου, ανοικτά των ακτών της Μεσσηνίας.

Το εστιακό βάθος της δόνησης εκτιμάται στα 16 χιλιόμετρα.

