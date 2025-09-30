Σεισμός τώρα 3,9 Ρίχτερ στην Πύλο

Σεισμός μεγέθους 3,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σε θαλάσσιο χώρο ανοικτά της Πύλου, στη Μεσσηνία, σύμφωνα με αναθεωρημένη εκτίμηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.
Πού εντοπίζεται το επίκεντρο
Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 16 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Πύλου, ανοικτά των ακτών της Μεσσηνίας.
4️⃣0️⃣ Σεισμός M 4.0, 30/09 13:03, βάθος 10 χλμ, 18 χλμ Δ από Μεθώνη.
Αυτόματη Λύση, EAA/ΓΙ#σεισμος #seismos
— EQGR (@eqgr) September 30, 2025
Το εστιακό βάθος της δόνησης εκτιμάται στα 16 χιλιόμετρα.