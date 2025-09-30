Σήφης Βαλυράκης: Άρχισε η δίκη για τον θάνατό του

Με την κατάθεση της χήρας του Σήφη Βαλυράκη άρχισε στο Μεικτό Ορκωτό δικαστήριο η δίκη για τον θάνατο του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος έχασε τη ζωή του στις 24 Ιανουαρίου 2021 στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας, στην Εύβοια.

Στο εδώλιο για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κάθονται δύο αδέλφια, επαγγελματίες ψαράδες, οι οποίοι κατηγορούνται ότι, ενώ βρίσκονταν στο αλιευτικό τους, διαπληκτίστηκαν με τον Σήφη Βαλυράκη, ο οποίος είχε βγει με το φουσκωτό του για ψαροντούφεκο, έκαναν ελιγμούς γύρω από το φουσκωτό και τον χτύπησαν με ένα ξύλινο κοντάρι, με αποτέλεσμα εκείνος να πέσει στη θάλασσα.

«Είναι ένα στυγερό έγκλημα. Ένας Σήφης Βαλυράκης, που απέδρασε δύο φορές από τις φυλακές της Αλκατράζ και υπηρέτησε τη χώρα, δεν είναι δυνατόν να λέμε ότι έπεσε από τη βάρκα και τον χτύπησε προπέλα. Και να σταματήσει πια η καραμέλα περί βάρκας και προπέλας…

Δεν μπορώ να ακούω ότι υποφέρουν οι δολοφόνοι… Ότι ταλαιπωρούνται πέντε χρόνια αυτοί οι άνθρωποι. Θέλω μία δίκαιη δίκη. Κάνω πέντε χρόνια έρευνα μόνη μου, με τον εισαγγελέα να τη βάζει στο αρχείο, ενώ υπάρχουν τρεις αυτόπτες μάρτυρες. Ο χρόνος μου είναι παγωμένος στις 24 Ιανουαρίου 2021», είπε η σύζυγός του Σήφη Βαλυρακη, Μίνα Παπαθεοδώρου.

Περιγράφοντας τι συνέβη εκείνη την ημέρα, η μάρτυρας ανέφερε ότι ο πρώην υπουργός είχε βγει με το φουσκωτό στις 11:30. Οι ώρες περνούσαν και προς το απόγευμα άρχισε να ανησυχεί, διότι δεν είχε καμία επαφή μαζί του.

«Ανησύχησα, ανέβηκα στην ταράτσα με τα κιάλια να τον ψάξω. Όταν δεν τον είδα, απευθύνθηκα στο Λιμενικό, αλλά μου είπαν ότι δεν είχαν βάρκα και να απευθυνθούμε σε ψαρά», κατέθεσε.

Λίγο αργότερα, ιδιώτης ψαράς ενημέρωσε ότι βρήκε τη βάρκα προσαραγμένη στα βράχια της Αγίας Τριάδας με όλα τα προσωπικά αντικείμενα μέσα. Από τις 6 το απόγευμα άρχισε το μαρτύριο. Τα ελικόπτερα έψαχναν στο ημίφως, σε λάθος κατευθύνσεις, λες και υπήρχε εντολή να κοιτούν αλλού. Ο αδελφός μου τους είχε εξηγήσει ότι έπρεπε να ερευνήσουν προς το νησί των Ονείρων, λόγω των ρευμάτων. Εκεί εντοπίστηκε η σορός. Του έβγαλαν την κουκούλα και έτρεχαν αίματα παντού… τον έσφαξαν… Ο άνθρωπος πάλεψε με δύο τρομακτικά άτομα, που είχαν μένος. Πέντε χρόνια τώρα ζω παγωμένη στο 2021, χωρίς καμία στήριξη από την πολιτεία. Έχω γίνει ντετέκτιβ μόνη μου, μια ζωγράφος-ντετέκτιβ», είπε η μάρτυρας και πρόσθεσε:

«Δεν μπορώ να τους δω, είναι δύο άνθρωποι διάφανοι για μένα, ντροπή, ντροπή. Ντροπή να μας λένε ότι αυτοί υποφέρουν. Αυτό το μένος που έβγαλαν αυτοί οι δύο… Όλοι τον ήξεραν… Δεν έχασα μόνο εγώ τον άνδρα μου, έχασε η Ελλάδα έναν ήρωα», είπε η μάρτυρας εμφανώς συγκινημένη και συμπλήρωσε: «Ο άνθρωπος ήταν κατακρεουργημένος, σφαγιασμένος.

Ο Σήφης, με τη στολή γεμάτη αίματα. Και έβλεπα στην τηλεόραση τους δύο που έλεγαν “εμείς ήμασταν σπίτια μας”, ενώ δεν τους είχε κατηγορήσει κανείς».

Απαντώντας σε ερωτήσεις της έδρας, η μάρτυρας αρνήθηκε ότι γνωρίζει τους κατηγορουμένους. Όπως είπε, πληροφορήθηκε τα ονόματά τους από την τηλεόραση.

«Τον περικύκλωσαν με μεγάλη ταχύτητα, δεν περίμενε ότι θα τον σκοτώσουν. Από τις περιγραφές και τις ιατροδικαστικές εκθέσεις φαίνεται ξεκάθαρα ότι πρόκειται για σφαγιασμό, με χρήση γάντζου, μαχαιριού και υδροπτερυγίων. Είναι βίαιοι, χρυσαυγίτες, ερειστικοί. Είχαν χτυπήσει και άλλους στο παρελθόν. Δεν ήθελαν κανέναν μπροστά τους. Ο Σήφης ήταν δημοκράτης και αυτό τους ενοχλούσε», είπε η μάρτυρας.

