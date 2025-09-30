Απεργία 1η Οκτωβρίου: Ποιες ώρες δεν θα λειτουργήσει το μετρό

Το μετρό (Γραμμές 2 και 3) και ο ηλεκτρικός (Γραμμή 1) θα λειτουργήσουν από 09:00 έως τις 17:00 για να διευκολύνουν τη μετάβαση των απεργών διαδηλωτών στα συλλαλητήρια.

Οι εργαζόμενοι, σε ανακοινώσεις τους, αναφέρουν τα κύρια αιτήματα της απεργίας:

«Η απόσυρση της απαράδεκτης δέσμης μέτρων για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας στο επερχόμενο σχέδιο νόμου του αρμόδιου υπουργείου για την καθιέρωση του 13ωρου και στον ίδιο εργοδότη, που έρχεται ως συνέχεια μιας σειράς νομοθετημάτων που επιβαρύνουν κατά κύριο λόγο τους πιο ευάλωτους εργαζόμενους.

Η μείωση του ωραρίου τώρα, με εφαρμογή των 37,5 ωρών εβδομαδιαίως, όπως ήδη εφαρμόζεται με ιδιαίτερη επιτυχία σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.

Η επαναφορά του πλαισίου ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων, όπως ίσχυαν πριν την περιβόητη ΠΥΣ 6/2012, κορωνίδα της μνημονιακής νομοθεσίας».

Δείτε εδώ αναλυτικά πώς θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα ταξί και τα τρένα.