Κέντρο Αθήνας: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Παρασκευή

Προσωρινά μέτρα κυκλοφορίας θα ισχύσουν την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου στο κέντρο της Αθήνας, στην περιοχή του Κολωνακίου, για τον εορτασμό του πολιούχου και πρώτου επισκόπου Αθηνών αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη.

Συγκεκριμένα, από ώρα 06:00 έως το πέρας των εκδηλώσεων, θα πραγματοποιηθεί απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων, καθώς και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας από ώρα 15:00 στις εξής οδούς:

Σκουφά, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Ομήρου και της Πλ. Φιλ. Εταιρείας

Λυκαβηττού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Σκουφά και Σόλωνος

Δημοκρίτου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Σκουφά και Σόλωνος

Σόλωνος, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Λυκαβηττού και Κανάρη

Σέκερη, σε όλο το μήκος της

Κανάρη, σε όλο το μήκος της

Πλ. Φιλ. Εταιρείας.

Η Ελληνική Αστυνομία παρακαλεί τους οδηγούς να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στις συγκεκριμένες οδούς και πλατείες κατά το χρονικό αυτό διάστημα και να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.