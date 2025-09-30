Καιρός: Ποδαρικό με ισχυρές καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας κάνει ο Οκτώβρης

Με.. άγριες διαθέσεις καταφτάνει ο Οκτώβριος, όπως φαίνεται από τις προβλέψεις των μετεωρολόγων, που προειδοποιούν για διήμερη κακοκαιρία με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας, την ερχόμενη Πέμπτη και την Παρασκευή.

Σε ανάρτησή του ο Θοδωρής Κολυδάς, σημειώνει πως «το αποκομμένο χαμηλό και η ψυχρή μάζα θα προκαλέσουν πολλές βροχές το διήμερο Πέμπτης – Παρασκευής».

«Το ανώτερο χαμηλό που δημιουργείται στην Αδριατική κίνειται προς την περιοχή μας προκαλώντας πολλές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι γενικευμένα και και αύριο θα ξεκαθαρίσουμε ποιές περιοχές θα επηρεαστούν καθώς ακόμη και σήμερα υπάρχουν κάποιες αποκλίσεις. Με άλλα λόγια αυριο θα γνωρίζουμε αν θα προστεθούν το Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα ή αν μείνουν τα δυτικά και βόρεια με τα πιο έντονα φαινόμενα» αναφέρει ο κ. Κολυδάς.

Γ. Τσατραφύλλιας: 48ώρη πανελλαδική κακοκαιρία τύπου Π φέρνει ακόμα και χιόνια στο Καϊμακτσαλάν

Αλλά και ο Γιώργος Τσατραφύλλιας προειδοποιεί για «48ώρη πανελλαδική κακοκαιρία τύπου Π» που «φέρνει ακόμα και χιόνια στο Καϊμακτσαλάν..».

«Ποδαρικό με ισχυρές καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους, πτώση της θερμοκρασίας ακόμα και χιόνια θα κάνει ο Οκτώβρης» αναφέρει ο κ. Τσατραφύλλιας, διευκρινίζοντας πως «η επιδείνωση του καιρού θα ξεκινήσει την Πέμπτη 2/10 το πρωί από τα δυτικά και θα επεκταθεί σε όλη τη χώρα, μέχρι και την Παρασκευή 3/10». Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον ίδιο αναμένονται:

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές με τα φαινόμενα να είναι εντονότερα και να δίνουν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής στη δυτική ,τη βόρεια Ελλάδα και το ανατολικό Αιγαίο (καιρός τύπου Π).

Θυελλώδεις βόρειοι και νότιοι άνεμοι στο Ιόνιο και το νότιο Αιγαίο αντίστοιχα.

Πτώση της θερμοκρασία έως 8 βαθμούς στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα.

Πασπάλισμα χιονιού δεν αποκλείεται την Παρασκευή το πρωί στα βουνά της βόρειας Ελλάδας. (ενδεικτικό υψόμετρο 1500 μέτρα ). Μάλιστα, όπως σημειώνει ο μετεωρολόγος, «λίγο χιονάκι θα πέσει και στο χιονοδρομικό του Καϊμακτσαλάν».

