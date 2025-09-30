Αεροδρόμια: Παράνομη κρίθηκε η απεργία των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας – Κανονικά οι πτήσεις αύριο, 1η Οκτωβρίου

Παράνομη κρίθηκε, έπειτα από προσφυγή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), η απεργία που είχαν εξαγγείλει για αύριο, Τετάρτη 1η Οκτωβρίου, οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας.

Έπειτα από αυτήν την εξέλιξη, οι πτήσεις αύριο, Τετάρτη 1η Οκτωβρίου, θα πραγματοποιούνται κανονικά.

Απεργία την 1η Οκτωβρίου

Υπενθυμίζεται ότι ο Οκτώβριος ξεκινά με την 24ωρη πανελλαδική απεργία της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ, κατά του νέου εργασιακού νομοσχεδίου.

Στην κινητοποίηση θα συμμετάσχουν, μεταξύ άλλων, το προσωπικό των δημοσίων νοσοκομείων (γιατροί, νοσηλευτές, ΕΚΑΒ), οι καθηγητές και οι δάσκαλοι, καθώς και οι δικαστικοί υπάλληλοι, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των σωματείων τους. Τα μέσα μεταφοράς συμμετέχουν επίσης στην απεργία, με στάσεις εργασίας, γεγονός που αναμένεται να επηρεάσει τις μετακινήσεις.

