Κοινωνία

Διωγμένοι από τους Βούλγαρους, πρόσφυγες στη Νέα Αγχίαλο, «αιχμάλωτοι» της ελονοσίας

Κατασκευή των ξύλινων οικιών για τους πρόσφυγες της Νέας Αγχιάλου (πηγή: «Η Δήμητρα»)

Η Νέα Αγχίαλος Μαγνησίας δημιουργήθηκε... πάνω σε μια καταστροφή – Ο θεμέλιος λίθος μπήκε στις 30 Σεπτεμβρίου 1907

Πάνω σε μια καταστροφή θεμελιώθηκε η Νέα Αγχίαλος, η κωμόπολη στο μυχό του Παγασητικού – όπως και πολλές άλλες πόλεις στην Ελλάδα που υποδέχθηκαν πρόσφυγες από τον Πόντο, τη Μικρασία και την Ανατολική Ρωμυλία.

Η καταστροφή αυτή δεν ήταν άλλη από την πυρπόληση της Αγχιάλου από τους Βούλγαρους, στις 30 Ιουλίου 1906.

Στο σημερινό Πομόριε, όπως και γενικότερα στα παράλια του Εύξεινου Πόντου, οι Έλληνες είχαν συνεχή παρουσία από τον 5ο αι. π.Χ. Όμως το καλοκαίρι του 1906 οι ανθελληνικοί διωγμοί πήραν μεγάλες διαστάσεις. Εκδηλώθηκαν με την καταστροφή ελληνικών εκπαιδευτικών και εκκλησιαστικών ιδρυμάτων και κορυφώθηκαν με την καταστροφή της Αγχιάλου.

