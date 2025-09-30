Logo Image

Χίος: Καταδίωξη ταχύπλοου με μετανάστες – Μία σύλληψη

Κοινωνία

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Ένας άνδρας κατηγορείται ως διακινητής

Σκάφος του Λιμενικού στη Χίο εντόπισε τη Δευτέρα ένα φουσκωτό με μετανάστες να κινείται προς το νησί.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ακολούθησε καταδίωξη με τη χρήση ηχητικών και οπτικών σημάτων στα οποία το Τ/Χ δεν συμμορφώθηκε, ενώ στη συνέχεια προσάραξε σε παραλία κοντά στην περιοχή της Ιχθυόσκαλας Χίου, με τους επιβαίνοντές του να τρέπονται σε φυγή.

31 άτομα

Ακολούθησαν έρευνες από στελέχη της Λιμενικής Αρχής Χίου με τη συνδρομή προσωπικού του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης της Αστυνομικής Διεύθυνσης Χίου, κατά τις οποίες εντοπίστηκαν συνολικά 31 άτομα, τα οποία και μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Καταγραφής και Ταυτοποίησης της ΒΙΑΛ.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθη ένας 41χρονος αλλοδαπός (υπήκοος Ιράν) για παράβαση του Ν. 5038/2023 ¨Διευκόλυνση¨ και του Ν.3386/2005 «Παράνομη είσοδος στην Ελληνική Επικράτεια», καθώς αναγνωρίστηκε ως ο διακινητής των υπολοίπων. Το ταχύπλοο μέσο μεταφοράς καταστράφηκε

