Άγιος Στέφανος: Περιστατικό με πυροβολισμούς – Ένας τραυματίας  

Περιστατικό με πυροβολισμούς σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στον Άγιο Στέφανο, όπου ένας άνδρας δέχθηκε πυρά.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, γύρω στις 6:30 το πρωί έγινε αναφορά στην Ελληνική Αστυνομία για ένα ένοπλο περιστατικό στη λεωφόρο Σταμάτας, στη Δροσιά, όπου ένας 37χρονος άνδρας δέχθηκε επίθεση από άγνωστο μέχρι στιγμής δράστη με όπλο.

Ο δράστης, σύμφωνα με πληροφορίες της δημόσιας τηλεόρασης, κρυβόταν σε ένα θάμνο. Φέρεται να πυροβόλησε τρεις φορές τον 37χρονο, ο οποίος μεραφέρθηκε εν ζωή στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός, με τον ίδιο να δηλώνει πως νιώθει ένα κάψιμο στη μέση και το πόδι.

Κατά την δημόσια τηλεόραση, η κατάσταση της υγείας του είναι σταθερή, ωστόσο, δεν έχει μνήμη για το τι συνέβη. Σύμφωνα με την πρώτη κατάθεση που έχει δώσει στους αστυνομικούς, εικάζει ότι ο δράστης είναι άτομο στο συνδέεται με τη σύντροφό του.

Οι Αρχές διεξάγουν έρευνα για να διακριβωθούν οι συνθήκες του περιστατικού.