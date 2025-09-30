Logo Image

Άγιος Στέφανος: Περιστατικό με πυροβολισμούς – Ένας τραυματίας  

Κοινωνία

(ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο δράστης κρυβόταν σε θάμνο και πυροβόλησε το θύμα τρεις φορές

Περιστατικό με πυροβολισμούς σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στον Άγιο Στέφανο, όπου ένας άνδρας δέχθηκε πυρά.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, γύρω στις 6:30 το πρωί έγινε αναφορά στην Ελληνική Αστυνομία για ένα ένοπλο περιστατικό στη λεωφόρο Σταμάτας, στη Δροσιά, όπου ένας 37χρονος άνδρας δέχθηκε επίθεση από άγνωστο μέχρι στιγμής δράστη με όπλο.

Ο δράστης, σύμφωνα με πληροφορίες της δημόσιας τηλεόρασης, κρυβόταν σε ένα θάμνο. Φέρεται να πυροβόλησε τρεις φορές τον 37χρονο, ο οποίος μεραφέρθηκε εν ζωή στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός, με τον ίδιο να δηλώνει πως νιώθει ένα κάψιμο στη μέση και το πόδι.

Κατά την δημόσια τηλεόραση, η κατάσταση της υγείας του είναι σταθερή, ωστόσο, δεν έχει μνήμη για το τι συνέβη. Σύμφωνα με την πρώτη κατάθεση που έχει δώσει στους αστυνομικούς, εικάζει ότι ο δράστης είναι άτομο στο συνδέεται με τη σύντροφό του.

Οι Αρχές διεξάγουν έρευνα για να διακριβωθούν οι συνθήκες του περιστατικού.

