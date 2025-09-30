Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου 2025

Τι γράφουν τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων που κυκλοφορούν την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025.

Δείτε τα αναλυτικά εδώ.

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: “Μπρος γκρεμός και πίσω…ρέμα για την κτηνοτροφία”

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: “Οι γρίφοι και οι παγίδες στα τιμολόγια του Οκτωβρίου”

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: “ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΕ ΤΡΕΛΑ ΧΡΕΗ”

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: “1.623 νέες προσλήψεις μονίμων και εποχικών”

ΕΣΤΙΑ: “Ιστορικά επίκαιρα Δένδια για μειοδοσία και διαφθορά”

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: “Η ΑΘΗΝΑ ΕΞΟΠΛΙΖΕΙ ΞΑΝΑ ΤΟ ΚΙΕΒΟ”

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: “Στάση πληρωμών σε επιδοτήσεις αγροτών λόγω του σκανδάλου”

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: “Αύριο μιλούν οι εργαζόμενοι! Στα σκουπίδια το νομοσχέδιο της 13ωρης σκλαβιάς”

ΤA NEA: “ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ – ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΕΣ 2+1 διασφαλίσεις”

ΚONTRA: “ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΚΑΤΑ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΦΙΑΣΚΟ ΤΗΣ Ν. ΥΟΡΚΗΣ”