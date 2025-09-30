Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου 2025

Τι γράφουν τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων που κυκλοφορούν την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025.
Δείτε τα αναλυτικά εδώ.
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: “Μπρος γκρεμός και πίσω…ρέμα για την κτηνοτροφία”
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: “Οι γρίφοι και οι παγίδες στα τιμολόγια του Οκτωβρίου”
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: “ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΕ ΤΡΕΛΑ ΧΡΕΗ”
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: “1.623 νέες προσλήψεις μονίμων και εποχικών”
ΕΣΤΙΑ: “Ιστορικά επίκαιρα Δένδια για μειοδοσία και διαφθορά”
Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: “Η ΑΘΗΝΑ ΕΞΟΠΛΙΖΕΙ ΞΑΝΑ ΤΟ ΚΙΕΒΟ”
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: “Στάση πληρωμών σε επιδοτήσεις αγροτών λόγω του σκανδάλου”
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: “Αύριο μιλούν οι εργαζόμενοι! Στα σκουπίδια το νομοσχέδιο της 13ωρης σκλαβιάς”
ΤA NEA: “ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ – ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΕΣ 2+1 διασφαλίσεις”
ΚONTRA: “ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΚΑΤΑ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΦΙΑΣΚΟ ΤΗΣ Ν. ΥΟΡΚΗΣ”