Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου 2025

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου 2025

Οι πρωτοσέλιδοι τίτλοι του ελληνικού Τύπου

Τι γράφουν τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων που κυκλοφορούν την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025.

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: “Μπρος γκρεμός και πίσω…ρέμα για την κτηνοτροφία”

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: “Οι γρίφοι και οι παγίδες στα τιμολόγια του Οκτωβρίου”

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: “ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΕ ΤΡΕΛΑ ΧΡΕΗ”

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: “1.623 νέες προσλήψεις μονίμων και εποχικών”

ΕΣΤΙΑ: “Ιστορικά επίκαιρα Δένδια για μειοδοσία και διαφθορά”

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: “Η ΑΘΗΝΑ ΕΞΟΠΛΙΖΕΙ ΞΑΝΑ ΤΟ ΚΙΕΒΟ”

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: “Στάση πληρωμών σε επιδοτήσεις αγροτών λόγω του σκανδάλου”

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: “Αύριο μιλούν οι εργαζόμενοι! Στα σκουπίδια το νομοσχέδιο της 13ωρης σκλαβιάς”

ΤA NEA: “ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ – ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΕΣ 2+1 διασφαλίσεις”

ΚONTRA: “ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΚΑΤΑ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΦΙΑΣΚΟ ΤΗΣ Ν. ΥΟΡΚΗΣ”

