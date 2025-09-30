Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 30 Σεπτεμβρίου

Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά σήμερα, Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025, τη μνήμη του Αγίου Γρηγορίου, Ιερομάρτυρος και Επισκόπου της Μεγάλης Αρμενίας, του Φωτιστού.

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμώνται επίσης:

Οι Αγίες Ριψιμία, Γαϊάνη και οι μετ’ αυτών τριάντα δύο Παρθενομάρτυρες

Ο Άγιος Στρατόνικος ο Μάρτυρας

Ο Άγιος Γρηγόριος ο Φωτιστής υπήρξε ο μεγάλος ιεραπόστολος της Αρμενίας τον 3ο αιώνα. Με το κήρυγμά του οδήγησε τον βασιλιά Τιριδάτη και ολόκληρο το έθνος στην πίστη του Χριστού, καθιστώντας την Αρμενία το πρώτο επίσημα χριστιανικό κράτος στον κόσμο. Για το έργο του υπέστη διώξεις και φυλακίσεις, αλλά έμεινε ακλόνητος μέχρι τέλους.

Οι Αγίες Ριψιμία και Γαϊάνη, μαζί με τριάντα δύο Παρθενομάρτυρες, κατέφυγαν στην Αρμενία για να γλιτώσουν από τους διωγμούς. Εκεί μαρτύρησαν με φρικτά βασανιστήρια, μένοντας πιστές στον Χριστό.

Ο Άγιος Στρατόνικος έζησε κατά τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες και μαρτύρησε με γενναιότητα για την πίστη του.

Σε ποιους λέμε «χρόνια πολλά»

Ευχές για την ονομαστική τους εορτή δέχονται σήμερα οι:

Γαϊάνη

Ριψιμία

Στρατόνικος

Χρόνια πολλά σε όλες και όλους!