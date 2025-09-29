Στη Θεσσαλονίκη συναντήθηκαν ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος με τον Βούλγαρο Πατριάρχη Δανιήλ

Στις καλές σχέσεις μεταξύ του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως και της Βουλγαρικής Ορθόδοξης Εκκλησίας όπως και σε άλλα ενδο-ορθόδοξα θέματα επικεντρώθηκε η συνομιλία που είχαν στη Θεσσαλονίκη ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος με τον Βούλγαρο Πατριάρχη Δανιήλ.

Οι δύο Πατριάρχες συμφώνησαν στη μεγάλη σημασία της θεολογικής εκπαίδευσης στην εποχή μας.

Ο επικεφαλής της Βουλγαρικής Ορθόδοξης Εκκλησίας εξέφρασε την ελπίδα να ανοίξει και πάλι η Θεολογική Σχολή της Χάλκης, η οποία έχει κλείσει εδώ και 54 χρόνια.

Η συνάντηση διεξήχθη για περισσότερη από μια ώρα σε πνεύμα αδελφοσύνης και εγκαρδιότητας. Οι δύο πατριάρχες αντάλλαξαν συμβολικά δώρα.

Ο πατριάρχης Δανιήλ παρέστη στα επίσημα εγκαίνια του Δεύτερου Διεθνούς Συνεδρίου για την 100ή επέτειο από την ίδρυση του περιοδικού “Θεολογία”. Στο συνέδριο προσκλήθηκε να συμμετάσχει από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο Β΄.