Συνήγορος του Πολίτη: Άνεργοι – «τεμπέληδες» σε βιβλίο της Γ’ Λυκείου – Παρέμβαση της Αρχής

Να διαγραφεί φράση, σε περιεχόµενο του βιβλίου «Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας», που διδάσκεται στη Γ΄ Λυκείου, όπου μέρος των ανέργων χαρακτηρίζονται ως «τεμπέληδες», ζήτησε σε μία από τις παρεμβάσεις του ο «Συνήγορος του Πολίτη».

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στο τετραμηνιαίο δελτίο της Αρχής:

«Στο Κεφάλαιο 9, «Οικονοµικές Διακυµάνσεις-Πληθωρισµός-Ανεργία», στο υποκεφάλαιο 4 «Ανεργία», του βιβλίου, µεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι «…Επίσης άτοµα τα οποία µπορούν να εργαστούν, αλλά για διάφορους λόγους δε θέλουν, για παράδειγµα, τεµπέληδες, δεν ανήκουν στο εργατικό δυναµικό. Συνεπώς, τα άτοµα τα οποία δεν µπορούν ή δε θέλουν να εργαστούν αποτελούν τον οικονοµικά µη ενεργό πληθυσµό…».

Η συγκεκριµένη φράση κάθε χρόνο διαγράφεται από τη διδακτέα ύλη της Γ΄ τάξης στο Γενικό Λύκειο, αλλά όχι και από την ύλη του βιβλίου στη Γ΄ τάξη των ΕΠΑΛ.

Διερεύνηση

«Επειδή η διατύπωση αυτή αναπαράγει αρνητικά στερεότυπα και καλλιεργεί επιζήµιες αναπαραστάσεις σχετικά µε την ανεργία, ο Συνήγορος ζήτησε 1) να επεκταθεί η διαγραφή της φράσης και από την διδακτέα ύλη του βιβλίου στη Γ΄ τάξη ΕΠΑΛ και 2) να τροποποιηθεί το συγκεκριµένο εδάφιο µε απάλειψη του χαρακτηρισµού «τεµπέληδες».

Έκβαση

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και το Υπουργείο Παιδείας ανταποκρίθηκαν θετικά και ενηµέρωσαν την Αρχή ότι:

«α) Στην εισήγηση της Επιστηµονικής Μονάδας Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Μαθητείας για τις οδηγίες διδασκαλίας του µαθήµατος «Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας» της Γ΄ ΕΠΑ.Λ. και Π.ΕΠΑΛ. για το σχολικό έτος 2025-2026 θα συµπεριληφθεί, όπως στην περίπτωση των Γενικών Λυκείων, σχετική οδηγία για την αφαίρεση της προαναφερόµενης φράσης από τη διδασκαλία και

β) Στις εισηγήσεις της Επιστηµονικής Μονάδας Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Μαθητείας και της Επιστηµονικής Μονάδας Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών για την επόµενη ανατύπωση των διδακτικών βιβλίων Γενικού και Επαγγελµατικού Λυκείου θα προβλεφθεί η διόρθωση της εν λόγω φράσης του σχολικού εγχειριδίου του µαθήµατος «Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας».

