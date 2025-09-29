Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας: Εγκαινιάστηκαν η νέα εστία και το γυμναστήριο

Τη δεύτερη φοιτητική εστία του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας (ΔΙΠΑΕ) στη Σίνδο Θεσσαλονίκης, το κτίριο της οποίας αγοράστηκε και ανακαινίστηκε με πόρους του υπουργείου, συνολικού ύψους 1.850.000 ευρώ, εγκαινίασε η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη.

Παράλληλα, εγκαινίασε και το νέο, υπερσύγχρονο γυμναστήριο του Πανεπιστημίου.

Η νέα εστία του ΔΙΠΑΕ θα προσφέρει αξιοπρεπή και ασφαλή στέγη σε περισσότερους από 180 φοιτητές και φοιτήτριες.

Η κ. Ζαχαράκη, αφού ευχαρίστησε τις πρυτανικές αρχές του ΔΙΠΑΕ αλλά και κάθε εργαζόμενο και εργαζομένη για τη συνεργασία τους, τόνισε ότι «η νέα αυτή υπερσύγχρονη εστία χρηματοδοτείται από το υπουργείο, μέσω του Προγράμματος Δημοσιών Επενδύσεων, με ποσό, το οποίο ξεπερνάει τα 1.800.000 ευρώ, αγοράστηκε και ανακαινίζεται το κτίριο προκειμένου τον Δεκέμβριο του 2025, να υποδεχτεί τους φοιτητές/τριες.

Επιδίωξη μας είναι να παρέχουμε ποιοτικούς και ασφαλείς χώρους διαμονής των φοιτητών/τριών.

Αποδεικνύουμε έμπρακτα ότι η κυβέρνηση δίνει προτεραιότητα στη φοιτητική μέριμνα με τη δημιουργία νέων σύγχρονων φοιτητικών εστιών, ανακαινίση παλαιών και σημαντικής προσθήκης κλινών με στόχο να στηριχθούν οι οικογένειες, οι φοιτητές/τριες αλλά και τα περιφερειακά πανεπιστήμια».

Παράλληλα, η Σοφία Ζαχαράκη, εγκαινίασε και το νέο, υπερσύγχρονο γυμναστήριο του ΔΙΠΑΕ, το οποίο παραδίδεται για χρήση στους φοιτητές και την τοπική κοινωνία. Η εγκατάσταση περιλαμβάνει:

σύγχρονους και πλήρως εξοπλισμένους χώρους εκγύμνασης,

κερκίδες χωρητικότητας 1.000 θεατών και

δυνατότητα φιλοξενίας αγώνων, προπονήσεων και εκδηλώσεων, τόσο για την πανεπιστημιακή κοινότητα, όσο και για τους νέους του δήμου Δέλτα.

Νέο σχολείο στην Πολίχνη μέσω ΣΔΙΤ

Κατά την επίσκεψή της στη Θεσσαλονίκη, η υπουργός επισκέφθηκε το 1ο Γενικό Λύκειο Πολίχνης, το αποτελεί ένα από τα 17 νέα σχολεία που κατασκευάζονται στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, μέσω Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).

Το πρόγραμμα αυτό θα καλύψει τις εκπαιδευτικές ανάγκες 5.000 μαθητών σε εννέα δήμους, εξασφαλίζοντας όχι μόνο την ανέγερση σύγχρονων και ασφαλών σχολικών μονάδων, αλλά και τη συντήρηση και διαχείρισή τους για τα επόμενα 25 χρόνια.

Το νέο σχολικό κτίριο περιλαμβάνει:

σύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας και ειδικές αίθουσες ξένων γλωσσών,

εργαστήρια πληροφορικής, φυσικών επιστημών, σχεδίου και αισθητικής αγωγής,

βιβλιοθήκη – αναγνωστήριο,

βιβλιοθήκη – αναγνωστήριο, γραφεία διοίκησης, συλλόγου γονέων και μαθητικών κοινοτήτων,

πλήρως εξοπλισμένους χώρους υγιεινής και υποδομές προσβασιμότητας για ΑμεΑ.

Η Σοφία Ζαχαράκη δήλωσε ότι «η σύγχρονη, ποιοτική σχολική στέγη είναι κεντρικός στόχος της κυβέρνησης και σε αυτόν σύμμαχοί μας είναι η Περιφέρεια, οι δήμοι και οι τοπικές κοινωνίες.

Βρισκόμαστε σε ένα νέο σχολείο που θα αποδοθεί στα παιδιά της Δυτικής Θεσσαλονίκης τον επόμενο Σεπτέμβριο με ποιοτικούς χώρους οι οποίοι δεν περιορίζονται μόνο στην αίθουσα διδασκαλίας όπως τη γνωρίζαμε έως σήμερα.

Το νέο σχολείο στην Πολίχνη είναι ένα από τα 17 νέα σχολεία που κατασκευάζονται στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, μέσω ΣΔΙΤ.

Η αποστολή μας ως υπουργείο Παιδείας, είναι να βοηθούμε και να βρίσκουμε λύσεις για τις πραγματικές ανάγκες έχοντας επίγνωση ότι η καλύτερη επένδυση είναι στα παιδιά».